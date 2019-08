MSI sta per lanciare la Radeon RX 5700 XT Gaming

In occasione del Gamescom dj scena in questi giorni MSI ha presentato la sua linea custom per la serie Radeon RX 5700 di AMD

Le attesissime varianti delle Radeon RX 5700 e RX 5700 XT di AMD stanno finalmente per arrivare sul mercato e, in occasione del Gamescom 2019 in scena in questi giorni, MSI ha presentato presso il suo stand la nuova Radeon RX 5700 XT Gaming della quale sono disponibili delle immagini in anteprima su Videocardz.

La Radeon RX 5700 XT andrà ad infoltire la gamma MSI basata su Radeon RX 5700 XT, insieme alle recenti EVOKE e MECH disponibili nelle versioni standard e OC, andando ad occupare il segmento di fascia alta per il gaming.

La nuova scheda grafica di MSI presenta un PCB completamente personalizzato e un nuovo design dell’impianto di raffreddamento Open-Air, che garantisce un aumento di prestazioni e temperature inferiori rispetto alla RX 5700 standard, dotata di un sistema di raffreddamento a soffio (Blower-styled).

Secondo le ultime notizie arrivate dal Gamescom la MSI Radeon RX 5700 XT Gaming è caratterizzata da un design a 2,5 slot, il che significa che per montarla occorreranno 3 slot liberi. Il coperchio ha un design in metallo color canna di fucile decorato con trame rosse e nere; la scheda è inoltre equipaggiata con ventole Torx 3.0 utilizzate su tutta la gamma Gaming di MSI e presenta un sistema Mystic Light RGB posto a lato.

Sotto alla scocca sono presenti due grossi blocchi di alette in alluminio interconnessi da cinque heatpipe da 6mm e uno da 8mm. La piastra alla base è caratterizzata da una superficie in rame posta a contatto diretto con la GPU; anche il dissipatore di calore in alluminio consente il contatto diretto con VRM e MOSFET tramite una serie di cuscinetti termici. Per alimentare la scheda sono stati utilizzati due connettori da 8 pin in grado di fornire potenza extra per garantire velocità di clock stabili e superiori senza bisogno di ulteriori interventi. Questo espediente dovrebbe contribuire a fornire prestazioni leggermente migliori rispetto alla scheda grafica Radeon RX 5700 di riferimento.

Parlando di uscite video, la Radeon RX 5700 XT Gaming è equipaggiata con 3 DisplayPort e una singola porta HDMI. La parte posteriore della scheda, infine, è coperta da un backplate in metallo.

Questa scheda grafica si rivolge al mercato gaming di fascia alta e ci si aspetta che il prezzo si aggiri sui 450 dollari. MSI ha dichiarato che la RX 5700 XT Gaming verrà lanciata sul mercato globale nel giro di tre settimane.