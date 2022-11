MSI è famosa principalmente per i laptop da gaming e per i desktop, ma in realtà presenta anche un’ottima line-up di portatili pensati per il business. Tra questi vi è la serie Summit, che offre prodotti top di gamma con caratteristiche decisamente notevoli; l’ultimo arrivato, di cui vi parleremo in questa recensione, è il Summit E16 Flip, un convertibile 2 in 1 con un display spazioso da 16 pollici, alimentato da un processore Intel Core i7 e una scheda grafica GeForce RTX 3050.

Design e caratteristiche tecniche

Il Summit E16 Flip presenta una scocca nera dall’aspetto elegante e minimal, favorito anche dai bordi smussati. Con un peso totale di 1,9kg è comodo da portare in spalla all’interno di uno zaino tutto il giorno, ed essendo spesso solo 1,67cm da chiuso, rientra tra i convertibili 2 in 1 più sottili del mercato. Uno degli aspetti più intriganti del laptop è che MSI ha deciso di progettarlo ispirandosi alla Sezione Aurea, che potrete ritrovare infatti non solo nello sfondo predefinito, ma anche nel posizionamento del logo e della tastiera e, soprattutto, nel rapporto di 16:10 del display.

Nella parte sinistra del portatile troverete una porta HDMI, due USB-C con connettività Thunderbolt 4 e una porta USB tipo A destinata alla ricarica rapida; inoltre, è presente un utile switch che vi permetterà di disattivare la webcam, assicurandovi la massima privacy. Sulla destra invece ci sono due porte USB 3.2 tipo A, un lettore MicroSD e un jack audio.

A bordo del notebook troviamo un processore Intel Core i7-1280P, 32GB di RAM DDR5-4800, SSD NVMe da 1TB, RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6, scheda di rete Intel Killer AX1675i con supporto al Wi-Fi6E, batteria da 82Whr, e schermo Quad HD da 165Hz, con una copertura del 100% della gamma DCI-P3 e capace di riprodurre fedelmente i colori.

Una cosa che non possiamo evitare di menzionare però è che, nonostante il Summit E16 Flip sia molto piacevole da vedere, è estremamente suscettibile agli aloni. Dopo solo un utilizzo ritroverete il laptop pieno di ditate e aloni lasciati dalle mani, sia sulla scocca che sulla tastiera; fortunatamente, lo schermo non soffre dello stesso problema, a meno che non stiate appoggiando il palmo della mano mentre usate la penna.

Essendo un convertibile 2 in 1 potrete ovviamente muovere la cerniera a vostro piacimento; questa operazione nel laptop MSI si rivela incredibilmente pratica da eseguire anche con una mano – cosa non scontata per i prodotti del genere.

Display

Lo schermo è uno dei punti di forza del Summit E16 Flip: con una dimensione di 16 pollici e un rapporto di 16:10, il display è di risoluzione 2560×1600 pixel e primeggia su gran parte degli altri laptop nel mercato. Grazie alla luminosità ottima e a una gamma cromatica che copre il 90% dello spazio Adobe RGB, è un ottimo prodotto se siete alla ricerca di un convertibile con cui dare sfogo alla creatività con programmi come Illustrator, Photoshop o Blender. Ovviamente, anche solo guardare film e serie tv in streaming sarà particolarmente piacevole, così come giocare (cosa che è possibile fare, seppure nei limiti, grazie al processore Intel Core i7 e alla scheda grafica GeForce RTX 3050).

Tastiera e touchpad

La tastiera del Summit E16 Flip che, come abbiamo accennato, si ispira alla Sezione Aurea, è spaziosa e comoda da utilizzare, grazie anche al tastierino numerico posizionato sulla destra e alle quattro frecce di dimensione intera. I tasti offrono un ottimo feedback e permettono un’esperienza di battitura comoda, grazie anche alla retroilluminazione personalizzabile (è possibile scegliere tra tre intensità diverse, in modo da adattare la luce in base all’ambiente in cui ci troviamo).

Anche il touchpad è comodo e fluido, anche se non particolarmente sensibile: per quanto non vengano persi tocchi, a volte è necessaria un po’ più di pressione affinché vengano riconosciuti. Nulla che rovini l’esperienza di utilizzo, che è comunque agile e piacevole.

Penna

Il convertibile 2 in 1 di MSI include anche una penna nella scatola, grazie alla quale vi sarà possibile utilizzare il Summit E16 ancora più comodamente in modalità tablet. Nonostante non vi sia uno spazio dedicato in cui inserirla, la penna si attacca magneticamente ai bordi del dispositivo (utile quindi se siete appoggiati su una superficie piana, meno per portarla in giro con voi) e si può ricaricare con attraverso un cavo USB-C. L’abbiamo provata con Photoshop e Clip Studio Paint e l’abbiamo trovata altamente reattiva, con praticamente nessun ritardo nell’input.

La penna presenta due tasti alla base, oltre a un pulsante Bluetooth che può essere usato anche come un telecomando durante le presentazioni. Anche se potrete usarla con il laptop per scrivere e disegnare nello schermo senza doverla accoppiare, farlo vi permetterà di personalizzare le funzionalità del pulsante superiore e usarlo, per l’appunto, mentre si proietta un PowerPoint o simili.

Webcam e audio

Se avete intenzione di comprare il Summit E16 Flip principalmente per lavoro, sarete felici di sapere che la webcam non presenta la comune risoluzione di 720p, bensì riesce a registrare in 1080p, permettendovi di fare videochiamate con un’ottima qualità d’immagine.

Se la webcam e il display del laptop MSI sono eccellenti, il comparto audio lo è meno: gli speaker, anche al massimo del volume, non risultano particolarmente alti. Riuscirete tranquillamente a guardare video su YouTube o film in un ambiente silenzioso, ma con un rumore di sottofondo (come una lavatrice in una stanza non troppo lontana) avrete problemi a intercettare le parole. Nel caso in cui vogliate ascoltare della musica è quindi meglio collegare una cassa esterna al laptop, oppure delle cuffie.

Autonomia

L’autonomia di questo MSI Summit E16 Flip non è eccezionale, ma nemmeno malvagia: il display in alta risoluzione e il comparto grafico discreto consumano parecchio, risultando in una durata media di massimo 8 ore. Il valore non è “basso” in senso assoluto ed è in media per questa categoria di prodotti, inoltre potreste riuscire a usarlo per l’intera giornata di lavoro senza doverlo caricare: tutto dipenderà ovviamente dai programmi che utilizzate.

Il valore “empirico” che abbiamo misurato è stato confermato dai due benchmark PCMark 10 Modern Office e Video, che hanno fatto registrare rispettivamente un’autonomia di 7 ore e 40 minuti e di 9 ore e 15 minuti. Se pensate che 8 ore d’uso siano un problema per la vostra giornata lavorativa, tenete presente che la ricarica veloce garantita dall’alimentatore vi permetterà ore aggiuntive di utilizzo in pochi minuti, quindi anche per i lunghi viaggi non avrete problemi.

Conclusioni

MSI Summit E16 Flip è un convertibile dalle buone performance, che può essere sfruttato in moltissimi ambiti grazie alla sua versatilità, allo schermo touch e alla presenza della penna. Se siete alla ricerca di uno schermo ampio si cui poter scrivere a mano, magari per disegnare o prendere appunti senza usare la classica carta, sicuramente il laptop di MSI potrebbe fare al caso vostro. Se poi vi piace creare contenuti digitali, la RTX 3050 a bordo darà quella spinta in più per poter lavorare bene anche in questo campo e vi permetterà di risparmiare parecchio (nel momento in cui scriviamo MSI Summit E16 Flip è disponibile a 1899 Euro), tenendo conto del prezzo delle soluzioni con grafica dedicata più potente, indirizzate a chi fa della creazione di contenuti il proprio lavoro e non un semplice hobby.

Se vi serve una workstation vera e propria, dovreste puntare a qualcosa di più potente, specialmente in termini di scheda grafica: se è vero, come abbiamo detto, che la RTX 3050 aiuta parecchio in programmi come Lightroom, Photoshop e simili, è anche vero che è ben lontana dalla potenza che possono offrire soluzioni di fascia più alta, come una RTX 3080 o una RTX 3080 Ti, per non parlare delle GPU specifiche per i professionisti come una RTX A5000.

In conclusione, questo MSI Summit E16 Flip è un vero e proprio tuttofare, capace di dare soddisfazioni in tantissimi ambiti: se state cercando un prodotto del genere, dovete certamente tenerlo in considerazione. A patto però che non vi diano fastidio le impronte: come vi abbiamo accennato la scocca le trattiene molto facilmente, quindi dovrete accettare il fatto che il notebook non sarà mai del tutto pulito.