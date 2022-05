Tramite un comunicato stampa, il noto produttore taiwanese MSI ha presentato il suo primo monitor gaming con pannello QD-OLED e tecnologia HMI 2.0, chiamato MEG 342C QD-OLED. Il dispositivo è dotato di pannello con raggio di curvatura di 1800R e risoluzione UWQHD (3.440×1.440 pixel) in formato 21:9, ideale sia per lavoro/studio che, ovviamente, per il gaming.

Altra caratteristiche chiave di questo splendido pannello è l’impiego della tecnologia Quantum Dot OLED, che garantisce una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99,3% e di quello Adobe RGB del 97,8%, assicurando una riproduzione praticamente perfetta dei colori. Il pannello è anche molto reattivo, dato il tempo di risposta GTG di appena 0,1ms e la frequenza di aggiornamento di 175Hz.

Il monitor MEG 342C QD-OLED non fa affidamento al solo pannello per strabiliare i suoi utilizzatori, ma dispone di un processore intelligente integrato, controllabile anche tramite smartphone, che rende disponibile una serie di funzionalità, che includono la cancellazione del rumore Sound Tune AI, la tecnologia Smart Crosshair, la regolazione della luce e della temperatura del colore. Tra le altre opzioni di rilievo, vanno di certo citate anche la modalità PBP/PIP, la possibilità di cambiare profilo e la funzione KVM, attivabili in maniera molto semplice tramite l’OSD.

Quest’ultimo menu può essere controllato direttamente tramite il Gaming Dial (funzione HMI) su desktop: i giocatori devono solo selezionare il gioco a cui vogliono giocare e il processore modificherà automaticamente le impostazioni del monitor per ottimizzare il sistema e la visualizzazione con un clic.

Al momento, MSI non ha ancora specificato il prezzo di vendita, ma viste le caratteristiche, simili all’Alienware AW3423DW, dovrebbe aggirarsi sui 1.300 dollari.