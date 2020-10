MSI, test confermano l’elevata velocità degli SSD PCIe 4.0 sulle schede madri X570 e B550

Il noto produttore taiwanese MSI, tramite un comunicato stampa, ha riconfermato nuovamente che, da quando AMD ha presentato la piattaforma X570 e la serie di processori AMD Ryzen 3000 nel 2019, ha progettato e realizzato le sue schede madri e schede video per sfruttare appieno la tecnologia PCI Express 4.0. Ovviamente, l’impiego di questa interfaccia non solo fornisce maggiori prestazioni ai videogiocatori, ma, più in generale, anche ai creatori di contenuti.

Ricordiamo che lo standard PCIe 4.0 è in grado di fornire una larghezza di banda di 64GB/s, il doppio rispetto a quella presente nel PCI-E 3.0. Perciò, è in grado di raggiungere velocità di trasferimento dati ancora più veloci, sia su device PCI-E sia su NVMe M.2. Ad esempio, il benchmark sottostante riguarda proprio le prestazioni su un SSD M.2 NVMe (Samsung 980 PRO 1TB) con le motherboard MSI X570 e B550, dove è stato raggiunto il risultato di 7.100MB/s in lettura.

I risultati su scheda madre B550

I risultati su scheda madre X570

Inoltre, per tutti gli utenti che hanno bisogno di spostare continuamente file di elevate dimensioni, MSI ha progettato la scheda madre TRX40, sulla quale sono stati raggiunti 25.900MB/s utilizzando quattro SSD Samsung 980 PRO da 500GB e la scheda M.2 Xpander-Aero Gen4 in RAID 0.

Come di consueto, questi dispositivi di archiviazione, quando raggiungono velocità così elevate, tendono s scaldarsi parecchio e, per prevenire problemi di throttling sugli SSD PCIe 4.0, MSI ha integrato la tecnologia Shield FROZR su tutte le schede madri TRX40, X570 e B550.

Nella giornata di ieri, MSI aveva annunciato la sua prima linea di alimentatori: la serie MPG GF. La gamma è composta da tre modelli: A650GF (119€), A750GF (139€) e A850GF (149€). I dispositivi, progettati per i giocatori più esigenti, offrono il pieno supporto alle nuove schede grafiche Nvidia GeForce RTX 30, grazie alla presenza di connettori PCI Express fino a 3×8-pin e connettori CPU fino a 2×8-pin oppure in configurazione VGA 4×8-pin e CPU 1×8-pin.