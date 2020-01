MSI, tra i nuovi monitori svelati al CES 2020 ce n’è uno con curvatura 1000R

Non solo Samsung, anche MSI ha presentato il suo primo monitor gaming con curvatura 1000R al CES 2020. Il nuovo modello dell’azienda taiwanese si chiama Optix MAG342CQR e dà ulteriore slancio alle ambizioni del brand in un settore in espansione, dove i monitor curvi la fanno da padrone con una quota di oltre il 60%.

MSI afferma che il raggio 1000R migliora il tempo di risposta dei giocatori del 44,8% rispetto a un monitor con curvatura 1800R. Il pannello di questo monitor è un super patterned vertical alignment, o S-PVA, a 10 bit con frequenza di refresh massima di 144 Hz, tecnologia quantum dot per visualizzare 1,07 miliardi di colori e tempo di risposta di 4 millisecondi. Come fa intendere la sigla si tratta di un 34″, con risoluzione massima di 3440 x 1440 pixel.

Lo scorso maggio MSI ha vinto il titolo di brand con la crescita più alta nel settore dei monitor gaming secondo un’analisi di WitsView. IDC ha inoltre indicato che il mercato dei monitor gaming mantiene un ritmo di crescita elevato per le statistiche globali.

Per questo al CES 2020 sono stati svelati anche altri monitor in arrivo nei prossimi mesi. Si parte dall’Optix MEG381CQR, il primo monitor gaming intelligente HMI (human machine interface) al mondo. Il display interattivo OLED nella cornice inferiore può visualizzare in modo intuitivo informazioni e tanto altro durante le ore di gioco. Per il resto si tratta di un 38 pollici IPS curvo 21:9 con risoluzione di 3840×1600 pixel.

Spazio anche all’Optix PS321QR, un monitor pensato tanto per i creatori di contenuti quanto per i gamer. Per i creatori, DCI-P3 95% e Adobe RGB 99% forniscono colori accurati, mentre per i videogiocatori il refresh rate di 165 Hz, la risoluzione 1440p e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono un’esperienza fluida.

Optix MAG161 è invece il primo monitor gaming portatile di MSI. Pesa 900 grammi ed è spesso 5,1 millimetri, ma le sue caratteristiche forti sono la frequenza di aggiornamento di 240Hz unita a una risoluzione Full HD e al pannello IPS.

Optix MAG251RX è invece un monitor Nvidia G-Sync Compatible accompagnato da una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e da un tempo di risposta rapido di 1 ms. Il monitor è dotato di un pannello IPS da 24,5″ Full HD con certificazione VESA DisplayHDR 400.

Optix MAG322CR è un monitor gaming curvo Full HD con refresh rate di 180 Hz e supporto FreeSync. Infine c’è l’Optix MAG322CQR, che l’azienda definisce il suo “primo monitor gaming curvo FreeSync Premium”. Dotato risoluzione WQHD (2560 x 1440), frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta rapido di 1 ms.