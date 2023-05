State cercando un notebook da gaming con un processore e una scheda grafica di ultima generazione, oltre a un display ad alta frequenza di aggiornamento? In tal caso la soluzione perfetta per voi è l’MSI Vector GP76, dotato della RTX 3080 e oggi scontato del 32% su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 2.049,00€ invece di 2.999,00€ per il notebook, risparmiando così ben 950,00€. Inoltre, avrete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo l’acquisto ancor più accessibile.

Il MSI Vector GP76 è stato progettato appositamente per offrirvi un’esperienza di gioco eccezionale. Il suo cuore, infatti, è costituito dall’unione del processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione e della scheda grafica NVIDIA RTX 3080Ti. Questa combinazione vi permetterà di giocare a qualsiasi titolo con le impostazioni al massimo, garantendo al contempo prestazioni veloci e senza rallentamenti, persino durante il multitasking.

Una delle caratteristiche che contribuiscono a tale salto di qualità nelle sessioni di gioco è il supporto alla grafica ray-tracing, che conferisce maggiore realisticità alle immagini, creando effetti di luce e ombra più profondi e coinvolgenti. Inoltre, il notebook è compatibile anche con la tecnologia NVIDIA DLSS, la quale migliora la qualità visiva delle opere, offrendo una maggiore nitidezza e quantità di dettagli.

Anche durante le sessioni di gioco intense il MSI Vector GP76 rimarrà straordinariamente fresco grazie alle soluzioni termiche avanzate dedicate sia alla CPU che alla GPU. Queste, infatti, ridurranno al minimo la produzione di calore e massimizzeranno il flusso d’aria all’interno del laptop, mantenendo le prestazioni costantemente al top, senza surriscaldamenti o rumori fastidiosi delle ventole.

Oltre alle prestazioni, MSI ha prestato attenzione anche all’estetica del Vector GP76: la scocca opaca dona al notebook un aspetto raffinato e professionale, mentre la tastiera presenta una retroilluminazione RGB, che può essere personalizzata secondo le vostre preferenze. Infine, il portatile è dotato di una vasta gamma di porte, tra cui HDMI, USB Type-A e USB Type-C, facilitando la connessione di dispositivi esterni come monitor, mouse, tastiere e altro ancora

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

