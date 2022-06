Tramite un comunicato stampa, il noto produttore taiwanese MSI ha annunciato che, a partire da oggi (15 giugno 2022) e fino al 31 luglio 2022, coloro che acquisteranno un MEG Coreliquid S360 o un MEG Coreliquid S280 sullo store ufficiale MSI riceveranno un buono Steam del valore di 30 euro da usare per acquistare programmi e giochi sul popolare negozio online di Valve. Il codice arriverà direttamente sul vostro indirizzo e-mail dopo l’acquisto, quindi non sarà necessario attendere inutilmente altro tempo o registrare il prodotto sul sito.

MEG Coreliquid S360 è perfetto per chi cerca prestazioni ottimali per il raffreddamento del proprio sistema, nonché avere a disposizione alcune feature estetiche che sicuramente potranno elevare la propria configurazione. Il dissipatore è dotato delle ventole MEG SILENT GALE P12, le quali sono in grado di fornire un flusso d’aria sufficiente al radiatore per un raffreddamento bilanciato e con bassi livelli di rumore.

Photo Credit: MSI

Inoltre, MEG Coreliquid S360 dispone di un pratico display IPS da 2.4″ sul waterblock completamente personalizzabile, che permette di vedere in maniera rapida varie informazioni, come la temperatura o il meteo, oltre alla possibilità di visualizzare GIF animate. Il prodotto è compatibile con tutti gli ultimi socket Intel e AMD, compreso LGA 1700.

Oltre al MEG Coreliquid S360, questa iniziativa coinvolge anche il più piccolo MEG Coreliquid S280, anch’esso dotato di ventole MEG SILENT GALE P14 per il radiatore, oltre a una da 60mm posizionata all’interno del waterblock per aiutare a dissipare il calore di SSD M.2, CPU, VRM e altri componenti circostanti. Anche in questo caso, è presente un display IPS da 2.4″ personalizzabile.

Nel caso stavate proprio cercando un nuovo dissipatore a liquido all-in-one per la vostra build, vi consigliamo di dirigervi sullo store ufficiale MSI per sfruttare questa ottima promozione, se interessati.