Agosto è ormai prossimo alla fine, ma diremmo proprio che il mese si chiuderà col botto per quanto concerne il mondo delle offerte online, vista soprattutto la ottima selezione di prodotti della “Gaming Week” di Amazon che, anche al netto della fine del mese, continuerà a deliziarci con un mucchio di sconti e promozioni almeno fino al prossimo 3 settembre!

Una tornata promozionale inaspettatamente ricca che, come vi stiamo raccontando da qualche giorno, sta offrendo ai gamer tante opportunità d’acquisto, con sconti su accessori e videogame che, in certi casi, possono arrivare anche a superare il 30%! Occasioni ottime in cui, per altro, oggi si va ad inserire anche questa splendida proposta MSI relativa ad una tastiera da gaming ergonomica, comoda e soprattutto scontata a soli 89,90€!

Stiamo parlando di uno sconto davvero ricco, che abbassa di oltre 50 euro il prezzo di questa splendida tastiera, visto il costo originale di circa 145 euro, oggi fortuitamente ribassato grazie alla Gaming Week.

Del resto, parliamo di un prodotto eccezionale, progettato per offrire un’esperienza di gioco ottimale grazie ad una serie di attenzioni pensate appositamente per i videogiocatori, come ad esempio la presenza, direttamente in confezione, di un poggiapolsi in gel, morbido ma resistente, pensato per supportarvi anche nel corso delle più lunghe e intense sessioni di gioco, così da non usurarsi troppo nel corso del tempo.

Al di la di questo piccolo gadget aggiuntivo, che da solo potrebbe costare anche 20 o 25 euro, la MSI Vigor è una tastiera dalla buona fattura tecnica, dotata di switch MSI Sonic Red, che rappresentano certamente uno dei suoi punti di forza. Con una forza di attuazione di soli 35 g e una sensazione lineare, questi switch offrono risposte immediate e costanti, contribuendo a ridurre l’affaticamento delle dita durante le sessioni di gioco intense, migliorando così il comfort e facilitando l’ergonomia.

Altro elemento distintivo sono è, inoltre, il design dei tasti MSI ClearCaps, che si presentano con uno strato trasparente a doppio strato, che permette alla luce di passare attraverso, creando un’illuminazione RGB vibrante e coinvolgente.

Dulcis in fundo, questa tastiera è anche dotata di una caratteristica unica, chiamata “Smart Dual Touch”, ovvero un piccolo deck di controllo, integrato direttamente nella parte in alto a destra della tastiera e che consiste in una rotellina del volume a doppio tocco intelligente ed in un set di tasti laterali, che permettono di regolare con facilità i contenuti multimediali, senza dover staccare le mani dalla tastiera e, dunque, senza interruzioni durante il gioco.

Insomma, parliamo di una tastiera ottima, che farà la felicità di qualsiasi gamer e che, grazie alla Gaming Week, è oggi in sconto ad un prezzo davvero abbordabile! Per questo, vi suggeriremmo di acquistarla subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questo ottimo prodotto vada esaurito.

