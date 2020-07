MSI Week, da domani al 30 luglio tanti sconti sui prodotti MSI

Tramite un comunicato stampa, MSI ha annunciato che, a partire da domani, e sino al 30 luglio, sarà possibile acquistare un vasto numero di prodotti dell’azienda taiwanese a prezzo scontato in occasione della MSI Week. Le offerte saranno disponibili esclusivamente presso la nota catena Mediaworld, nella quale troveremo desktop gaming di ultima generazione, monitor gaming e creator, periferiche gaming e schede grafiche GeForce GTX e RTX a prezzi davvero convenienti.

Tra gli oltre sessanta prodotti in promozione possiamo notare, ad esempio, il potente e compatto MSI Trident X Plus, desktop gaming equipaggiato con una CPU Intel Core i9-9700K, GPU NVIDIA RTX 2080 Super e 16GB di RAM, su cui viene applicato uno sconto del 14%, oppure il monitor Optix MPG27CQ, dotato di un pannello VA a risoluzione WQHD (2560 x 1440 pixel) da 27”, scontato del 25%. In generale, gli sconti sui desktop possono arrivare sino al 16% rispetto al prezzo di listino, mentre quelli medi sui monitor si attestano sul 20%, ma non mancano alcune sorprese come il 67% applicato sul MAG24C ed il 30% sul Prestige PS341WU.

Se invece siete più interessati ai notebook, segnaliamo che il MSI Prestige 14 (modello A10RB-043IT), dotato di processore Intel Core i7-10510U di decima generazione ed una batteria in grado di fornire sino a dieci ore di autonomia, sarà in vendita con uno sconto pari al 10%. Se state cercando, invece, un dispositivo molto potente, pur non sacrificando eccessivamente la portabilità, il GS66 Stealth (mod. 10SF-202IT), equipaggiato con una CPU Intel Core i7-10750H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2070 ed un display da 15,6” con frequenza di aggiornamento dello schermo pari a ben 240Hz, sarà proposto con uno sconto del 12%

Infine, per quanto riguarda le schede grafiche nude e crude, la MSI GeForce RTX 2080Ti Gaming X Trio, una delle GPU più potenti attualmente sul mercato, sarà acquistabile sfruttando uno sconto del 16%, mentre, scendendo di un gradino, l’ottima GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio sarà in sconto del 15%.

Vi consigliamo di dirigervi domani al vostro Mediaworld di fiducia per consultare la lista completa dei prodotti MSI in offerta.