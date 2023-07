Che siate giocatori professionisti o appassionati di giochi casual, questa settimana si sta rivelando molto vantaggiosa per chi desidera sostituire il proprio computer portatile da gaming con un modello più recente e potente. Ancora per qualche giorno potrete approfittare delle offerte di Yeppon relative alla MSI Week.

Sebbene vi siano anche alcune periferiche e accessori in offerta, i veri protagonisti di questa iniziativa sono senza dubbio i notebook da gaming. Il portale ha selezionato modelli recenti e meno recenti, senza però andare troppo indietro con le generazioni. Troverete pertanto modelli dotati di CPU Intel di 12° e 13° generazione o con AMD Ryzen serie 5000. Tra i più interessanti spicca il MSI Alpha 15 B5EEK-093IT, basato su una configurazione completamente AMD, i cui vantaggi si ripercuotono anche sul rapporto qualità/prezzo del dispositivo.

Questo notebook possiede infatti un processore Ryzen 7 5800H e una scheda video Radeon X6600M, componenti che al momento vantano un eccellente rapporto prezzo-prestazioni nel settore hardware, anche rispetto a molte soluzioni Nvidia. Le specifiche tecniche di questo modello sono paragonabili a portatili con GPU RTX 3060 e CPU Intel Core i5, ma grazie alle attuali offerte di Yeppon, potrete acquistarlo a soli 1.049,99€.

MSI Alpha 15 B5EEK-093IT non è solo sinonimo di potenza e convenienza, ma anche di design. La tastiera personalizzabile con illuminazione RGB e il software Mystic Light di MSI Center permettono di adattare l’aspetto del notebook al vostro stile, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Inoltre, grazie alla funzione Modern Standby, potrete passare dallo stato di sospensione al funzionamento in un istante, permettendovi di tornare a giocare in meno di un secondo.

Ma le caratteristiche di questo notebook non finiscono qui: la rivoluzionaria soluzione termica dedicata per CPU e GPU, con i suoi 6 heat pipe, garantisce le massime prestazioni anche nelle condizioni di gioco più estreme, il che è fondamentale soprattutto durante l’estate. Inoltre, l’utilizzo dell’esclusiva pasta termica MSI e l’ingrandimento del diametro interno del tubo termico assicurano una dissipazione del calore ottimale, permettendovi di giocare al massimo delle prestazioni senza alcun surriscaldamento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

