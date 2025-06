La MSI Z790 Gaming Pro WiFi rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca una piattaforma Intel moderna senza spendere cifre esorbitanti. L'alimentazione robusta supporta anche i processori più esigenti, mentre la connettività completa con doppia LAN, Wi-Fi 6E e USB 20Gbps soddisfa qualsiasi esigenza. Il supporto DDR5 ad alta frequenza e i tre slot M.2 con dissipatori garantiscono prestazioni elevate e longevità. Perfetta per gaming e content creation, mostra limiti solo nel comparto audio e nella mancanza di slot PCIe 5.0 per lo storage.

La MSI Z790 Gaming Pro WiFi è una delle schede madre più interessanti nel panorama dei modelli basati sul chipset Intel Z790. Progettata per i processori basati su socket LGA1700 di 12a, 13a e 14a generazione, non è certo l'ultima novità del mercato, ma è ancora un'opzione estremamente valida per chi vuole risparmiare nell'assemblaggio del PC scegliendo componenti non di ultimissima generazione.

MSI ha concepito questo modello per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti, dal videogiocatore appassionato che cerca prestazioni e affidabilità al content creator che necessita di connettività e versatilità. Il posizionamento sul mercato è strategico: offre caratteristiche premium come Wi-Fi 6E, supporto per memoria DDR5 ad alta velocità e buone funzionalità, mantenendo però un prezzo competitivo rispetto alle soluzioni high-end della stessa categoria.

Recensione in un minuto

La MSI Z790 Gaming Pro WiFi offre un pacchetto completo per chi cerca una scheda madre moderna e bilanciata. Il sistema di alimentazione a 14+1+1 fasi con stadi di potenza da 55A è capace di gestire anche i processori Intel più esigenti, come i Core i9 di 14a generazione. La scheda ha un'ottima connettività grazie a doppia LAN (2.5G + 1G), Wi-Fi 6E integrato, USB 20Gbps e tre slot M.2, tutti dotati di dissipatori Shield Frozr per prestazioni termiche ottimali. Il supporto per memorie DDR5 fino a 7200+ MHz in overclock garantisce anche un buon supporto guardando al futuro.

Il BIOS è intuitivo e offre profili predefiniti per un overclock semplificato, mentre tra le limitazioni troviamo un comparto audio di fascia media basato sul codec Realtek ALC897 e la presenza del PCIe 5.0 solo sul primo slot, dedicato alla GPU. È la scelta ideale per chi vuole costruire un sistema gaming o una workstation senza compromessi significativi, mantenendo un occhio al budget e alla longevità dell'investimento.

Come è fatta

La MSI Z790 Gaming Pro WiFi si presenta con un design classico, caratterizzato da un PCB nero a quattro strati e da una serie di dissipatori termici con inserti metallici grigio scuro che conferiscono alla scheda un aspetto professionale con accenti gaming. Il formato ATX standard (305 x 244 mm) garantisce compatibilità con la maggior parte dei case mid-tower e full-tower sul mercato. L'estetica generale richiama elementi militari con linee geometriche e angolari, un tratto distintivo delle schede MSI della serie Gaming. Non mancano zone illuminate RGB controllabili tramite il software proprietario MSI Mystic Light, posizionate strategicamente nell'area del chipset e sulla copertura I/O, offrendo personalizzazione senza risultare eccessivamente appariscenti.

Il cuore dell'architettura di alimentazione è rappresentato dal sistema Duet Rail Power a 14+1+1 fasi. Questa configurazione prevede 14 fasi dedicate alla CPU, una fase per la grafica integrata e una per il chipset, tutte equipaggiate con stadi di potenza da 55A. Un tale sistema garantisce stabilità anche sotto carichi intensi e offre un buon potenziale di overclock. L'alimentazione è fornita da due connettori EPS a 8 pin posizionati nell'angolo superiore sinistro della scheda, una soluzione standard che assicura ampie riserve di potenza anche per i processori più energivori come l'Intel Core i9-14900K, con un TDP che può superare i 250W in modalità boost.

La dissipazione è affidata a un sistema di heatsink estesi in alluminio con design a lamelle per massimizzare la superficie di scambio termico. I dissipatori coprono strategicamente l'area VRM (Voltage Regulator Module), garantendo temperature operative ottimali anche durante sessioni prolungate di gaming o rendering. Il chipset è protetto da un dissipatore dedicato che integra anche il logo MSI illuminato da LED RGB. Interessante è la soluzione M.2 Shield Frozr che equipaggia tutti e tre gli slot M.2 della scheda: si tratta di dissipatori passivi che prevengono il thermal throttling degli SSD NVMe, un problema comune sulle soluzioni più moderne che non vengono raffreddate a dovere e che può ridurre significativamente le prestazioni durante operazioni intensive di lettura/scrittura continuative.

Per quanto riguarda la memoria, la Z790 Gaming Pro WiFi offre quattro slot DIMM con supporto esclusivo per memorie DDR5, in grado di ospitare fino a 128GB di RAM con frequenze che possono raggiungere ufficialmente i 7200+ MHz in modalità overclock. MSI ha implementato la tecnologia Memory Boost che ottimizza i tracciati del PCB per garantire l'integrità del segnale anche alle frequenze più elevate. Gli slot di memoria utilizzano la tecnologia SMT (Surface Mount Technology) per la saldatura, una soluzione che riduce le interferenze elettromagnetiche e migliora la qualità complessiva della connessione, elemento cruciale quando si spingono le memorie DDR5 oltre i 6000 MHz.

L'espansione è garantita da una configurazione di slot PCIe ben bilanciata. Lo slot primario è un PCIe 5.0 x16 collegato direttamente alla CPU, capace di offrire una larghezza di banda fino a 128 GB/s, ideale per le schede grafiche di ultima generazione. Questo slot è rinforzato con Steel Armor, una soluzione che previene le flessioni del PCB dovute al peso delle moderne GPU, sempre più massicce. La scheda offre poi due slot secondari: un PCIe 4.0 x4 e un PCIe 3.0 x1, entrambi gestiti dal chipset Z790. Questa configurazione risulta più che adeguata per l'aggiunta di schede di espansione come schede d'acquisizione, schede audio dedicate o controller aggiuntivi.

Per lo storage ci sono a disposizione tre slot M.2 PCIe 4.0 x4, tutti con supporto per protocollo NVMe e standard SATA (per gli SSD M.2 SATA). Come accennato, ciascuno slot è dotato di dissipatore Shield Frozr per mantenere temperature operative ottimali. Completano l'offerta sei porte SATA III (6 Gbps) che supportano configurazioni RAID 0, 1, 5 e 10, permettendo di creare array di dischi ad alte prestazioni o con ridondanza per la sicurezza dei dati. È importante notare che l'utilizzo di determinate porte SATA può disabilitare alcuni slot M.2, come specificato nel manuale, a causa della condivisione delle linee PCIe disponibili dal chipset.

La connettività posteriore è particolarmente ricca e include quattro porte USB 5Gbps Type-A, tre porte USB 10Gbps Type-A, una porta USB 20Gbps Type-C, uscite video HDMI 1.4 e DisplayPort per l'utilizzo della GPU integrata, e un set completo di connettori audio. Il pannello I/O è pre-installato, eliminando uno dei passaggi più fastidiosi durante l'assemblaggio di un PC. A livello di rete, troviamo una Doppia LAN 2,5G + 1G (gestite rispettivamente da un controller Realtek RTL8125BG e Realtek RTL8111H e un modulo Wi-Fi 6E Intel integrato, con supporto per la banda a 6 GHz e velocità teoriche fino a 2.4 Gbps. C'è anche il Bluetooth 5.3, utile per la connessione di periferiche come controller, cuffie e altri dispositivi.

Il comparto audio si basa sul codec Realtek ALC897, una soluzione di fascia media che supporta configurazioni 7.1 canali. MSI ha implementato la tecnologia Audio Boost che prevede una separazione fisica del circuito audio dal resto della scheda per ridurre le interferenze, condensatori audio di qualità superiore e un amplificatore dedicato per le cuffie. Sebbene questa configurazione sia adeguata per la maggior parte degli utenti, non raggiunge la qualità offerta da soluzioni audio premium basate su codec come l'ALC1220 o su DAC dedicati presenti nelle schede di fascia superiore.

Per quanto riguarda il raffreddamento del sistema, a bordo troviamo un totale di sei header per ventole, incluso un connettore dedicato per pompe di sistemi a liquido AIO. Il sistema Smart Fan Control permette di regolare con precisione le curve di velocità delle ventole tramite BIOS o software MSI Center, con la possibilità di utilizzare sia sensori di temperatura CPU che scheda madre come riferimento. La scheda include anche un header dedicato per sensori di temperatura esterni, permettendo un monitoraggio ancora più preciso delle condizioni termiche del sistema.

Il BIOS UEFI della scheda offre un'interfaccia moderna e intuitiva con due modalità principali: EZ Mode per principianti e Advanced Mode per utenti esperti. Tra le funzionalità avanzate troviamo l'immancabile supporto per Resizable BAR (o Smart Access Memory per le GPU AMD), oltre a strumenti completi per l'overclock, profili XMP predefiniti per le memorie, e la funzionalità di aggiornamento diretto via internet o tramite USB senza necessità di avere una CPU installata (BIOS Flashback).

Chi dovrebbe acquistarla?

La MSI Z790 Gaming Pro WiFi si afferma come una scheda madre estremamente bilanciata che riesce a combinare caratteristiche premium con un prezzo contenuto rispetto alle soluzioni top di gamma.

Tra gli aspetti più positivi spicca indubbiamente il sistema di alimentazione robusto e affidabile, con 14+1+1 fasi e stadi di potenza da 55A che garantiscono stabilità anche con i processori più esigenti. La dissipazione termica di VRM e SSD M.2 è efficace. Anche la connettività rappresenta un altro punto forte, con una combinazione di porte USB ad alta velocità, doppia LAN e Wi-Fi 6E che soddisfa anche gli utenti più esigenti. Il supporto per memorie DDR5 completa un quadro tecnico di alto livello.

Non mancano tuttavia alcuni compromessi, comprensibili data la fascia di prezzo. Il comparto audio basato sul Realtek ALC897 risulta inferiore rispetto alle soluzioni premium, un aspetto che potrebbe influenzare l'esperienza degli audiofili e di chi pensa di usare cuffie ad alta impedenza senza far affidamento su un amplificatore esterno. L'assenza di slot M.2 PCIe 5.0 limita parzialmente la futuribilità della scheda, sebbene gli SSD PCIe 4.0 rimangano velocissimi e saranno al passo coi tempi ancora per diverso tempo.

Questa scheda madre è particolarmente consigliata a videogiocatori e content creator che cercano una piattaforma dal buono rapporto qualità/prezzo, senza necessità di caratteristiche estreme o un'estetica particolarmente elaborata. È ideale per chi utilizza una singola GPU potente, memorie DDR5 ad alta frequenza e configurazioni multi-storage basate su NVMe. Rappresenta anche un'ottima base per workstation semi-professionali dove affidabilità e connettività sono prioritarie rispetto alle prestazioni estreme.

Al contrario, potrebbe non essere la scelta migliore per chi vuole una PC con l'ultimo processore Intel disponibile, o per chi necessita del massimo delle prestazioni in ambito storage (sfruttando più unità PCIe 5.0). Anche gli overclocker estremi potrebbero preferire soluzioni con raffreddamento VRM attivo e opzioni BIOS ancora più avanzate, sebbene per l'overclock quotidiano la Z790 Gaming Pro WiFi si sia dimostrata più che adeguata.

Considerando il rapporto qualità-prezzo, la MSI Z790 Gaming Pro WiFi si posiziona come una delle opzioni più equilibrate nel panorama delle schede madri Intel Z790, offrendo una combinazione convincente di prestazioni, connettività e affidabilità che soddisferà la maggior parte degli utenti esigenti. È una scheda che non cerca di impressionare con caratteristiche di nicchia, ma che eccelle nelle funzionalità quotidiane che realmente migliorano l'esperienza d'uso di un PC moderno.