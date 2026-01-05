Avatar di Ospite Mod_Admin #161 0
ma quando impareranno che certe cose vanno testate PRIMA di metterle online
Avatar di Ospite Pwn_Mage
Musk che risponde con le emoji ridenti dice tutto sulla serietà con cui prendono queste cose
Avatar di magicreflex
Sinceramente mi sembra una polemica esagerata.
Anche perchè non è vero che l'AI "spoglia" donne e ragazze, semplicemente crea un'immagine di un corpo inventato congruo con la corporatura dell'immagine di partenza e l'abbina al viso.
Cosa che si può fare con programmi come Photoshop ma nessuno si è mai sognato di bloccarli.
Perché adesso che si può fare la stessa cosa ma in modo più semplice si fa polemica?
Poi in bikini... capirei sul nudo.
