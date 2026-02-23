Il NARWAL Freo X Ultra, robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo dispositivo intelligente combina una potenza di aspirazione di 8.200 Pa con una stazione base tutto-in-uno che gestisce autonomamente lavaggio, asciugatura e ricarica. Approfittate dello sconto del 21% e portatelo a casa a soli 349,00€ invece di 439,00€. Grazie alla tecnologia Zero-Grovigli e ai sensori laser, garantisce una pulizia profonda senza manutenzione per settimane, ideale per chi ha animali domestici.

Narwal Freo X Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NARWAL Freo X Ultra è la soluzione ideale per chi desidera pavimenti impeccabili senza alcuno sforzo. Questo robot rappresenta un investimento intelligente soprattutto per famiglie con animali domestici e bambini piccoli, dove la pulizia quotidiana diventa una sfida continua tra peli, briciole e impronte.

Questo dispositivo soddisfa le esigenze di chi cerca automazione completa e intelligenza artificiale nella pulizia domestica. Con la tecnologia DirtSense™ che rileva il livello di sporco e continua a pulire fino al risultato perfetto, e i tre sensori laser per una navigazione millimetrica che evita anche gli ostacoli più piccoli, vi garantirà una pulizia profonda su ogni superficie. Il sistema di compressione della polvere che permette 7 settimane di autonomia è ideale per chi viaggia spesso o semplicemente desidera dimenticarsi della manutenzione. A soli 349€ invece di 439€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole trasformare la propria routine di pulizia investendo in tecnologia avanzata che combina aspirazione potente e lavaggio professionale.

Il NARWAL Freo X Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione che rivoluziona la pulizia domestica. Con una potenza di aspirazione di 8200 Pa, elimina efficacemente polvere, peli di animali e detriti anche dai tappeti più spessi. La sua spazzola zero-grovigli previene l'aggrovigliamento di capelli, mentre i sensori laser garantiscono una navigazione precisa evitando ostacoli. La stazione base tutto-in-uno lava, asciuga e ricarica autonomamente i panni, assicurando fino a 7 settimane di pulizia senza manutenzione.

