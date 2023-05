Siete alla ricerca di una soluzione per immagazzinare i dati di tutta la famiglia, liberando lo spazio dai vostri PC? In tal caso non possiamo che consigliarvi il super capiente hard disk WD My Cloud Home Duo da 12TB, in sconto su Amazon di quasi 200 euro!

Potrete spendere solo 470,68€ invece di 654,99€, ma l’offerta di Amazon non termina qui. Avrete, infatti, modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

My Coud Home Duo è più di un semplice hard disk esterno, dato che proteggerà i vostri dati creandone due copie di backup. In questo modo, anche col passare degli anni, avrete la certezza che tutti i vostri file saranno perfettamente al sicuro, senza il rischio di venire cancellati o persi per errore.

Potrete poi accedere ai vostri contenuti in qualsiasi momento grazie all’app dedicata, dove le foto, i video e i file saranno localizzabili in base alla data, all’ora o alla parola chiave. L’hard disk è compatibile con Mac, PC, iOS e Android, rappresentando, dunque, la soluzione ideale per tutta la famiglia: ciascun utente potrà avere il proprio spazio privato, ma anche collaborare all’interno delle cartelle per condividere facilmente i propri dati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al WD My Cloud Home Duo 12TB. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

