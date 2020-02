Nas Western Digital, sconti fino al 46% su Amazon

Dopo avervi già proposto quelle che sono le offerte del giorno Amazon, vi segnaliamo che sempre sullo store online sono disponibili diversi sconti sui prodotti Western Digital, con particolare attenzione agli ottimi Hard Disk esterni prodotti dall’azienda. La selezione, invero, non è particolarmente estesa, ma vi permetterà comunque di acquistare l’apprezzatissimo hard disk esterno My Book, che nel formato da ben 6 TB è in offerta su Amazon ad appena 144,15€, in virtù degli originali 249,99€ necessari per l’acquisto.

Del resto, stiamo parlando di una delle più amate ed acquistate unità di storage desktop del mercato: punto di riferimento in quanto a sicurezza (è dotato di password e crittografia hardware) e affidabilità, progettato per immagazzinare un’impressionante quantità di spazio per archiviare foto, video, musica e documenti. Dotato di protezione tramite password e perfettamente abbinato a WD Backup o Apple Time Machine, ed è dotato di backup automatico del PC tramite il software incluso WD Backup. Un prodotto eccellente che, fino ad esaurimento scorte, sarà disponibile su Amazon ad un prezzo davvero eccezionale e che, proprio per questo, val sicuramente il tempo di una fugace occhiata sullo store.

Ovviamente il My Book di WD non è il solo prodotto in sconto nella giornata di oggi e, come sempre, abbiamo creato per voi una piccola lista delle offerte disponibili, inserendo tutte quelle che sono le proposte Amazon per ci che concerne le unità di storage WD. Al di la delle offerte in questione, tuttavia, vi invitiamo comunque a tenere d’occhio l’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie al banner sottostante.

