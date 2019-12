Natale sul Microsoft Store? Sconti pesanti sui prodotti Surface!

A Natale siamo tutti più buoni, o almeno così si dice. Un detto che a quanto pare ha fatto breccia in casa Microsoft, che sul proprio Store ha presentato un insieme di offerte davvero interessanti per chi vuole acquistare un portatile o un 2 in 1, o magari deve sostituire quello vecchio.

Per prima cosa, la parola “trade-in” vi dice niente? Sul Microsoft Store è possibile risparmiare a partire da oggi fino a 950€ se acquistate un nuovo Surface Pro 7 o Laptop 3 in offerta inviando a Microsoft il vostro usato.

Se però non avete un usato, sappiate che il nuovo Surface Pro 7 parte ora da soli 799€, e in generale potete risparmiare fino a 390€ sulle configurazioni Intel Core i7 in esclusiva solo per il Microsoft Store, fino al 25 dicembre. Trovate la nostra recensione del 2 in 1 di ultima generazione della casa di Redmond a questo indirizzo.

Ma non è certamente finita qui. Il Surface Laptop 3, l’ultimo portatile dell’azienda che coniuga potenza e design, parte da soli 999€. Sempre in esclusiva per il Microsoft Store, fino al 20 dicembre, ci sono offerte sui modelli con 16 GB di memoria. Avrete la possibilità di risparmiare fino a 300€.

La casa di Redmond prevede sconti anche per il Surface Go, in particolare il pacchetto composto da Surface Go da 128 GB con cover con tasti e penna incluse a soli 599€ invece di 863€, solo fino al 20 dicembre. E per concludere, Microsoft s’impegna a offrire il miglior prezzo del mercato sui dispositivi della gamma Surface. “Se li trovi a un prezzo più basso, contattaci e ti restituiremo la differenza di prezzo” fa sapere la casa di Redmond.

Che aspettate a entrare nella famiglia Microsoft Surface? Ora o mai più!