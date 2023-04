Grazie alla sua flessibilità e alle alte prestazioni, Thunderbolt 4 ha ormai preso piede nella maggior parte dei dispositivi portatili e i relativi accessori, e Surface Dock non fa eccezione. L’azienda di Redmond sta infatti per introdurre una nuova versione della sua dock, dove la porta proprietaria Surface Connect è ora rimpiazzata da una porta Thunderbolt 4. Dal momento che si tratta di un accessorio sviluppato da Microsoft stessa per uno dei suoi prodotti di punta, potrebbe indicare che la porta Surface Connect verrà abbandonata nei futuri dispositivi Surface.

Il nuovo Surface Dock ha un prezzo di 300 Dollari (40 Dollari più alto del modello precedente) e include tre porte USB-C/Thunderbolt 4, tre USB Tipo A con velocità fino a 5Gbps, una Ethernet 2,5Gbps e un jack per le cuffie. Misura 15 x 7,49 x 2,13 cm ed è in grado di fornire fino a 96W di potenza massima, sufficiente per alimentare la maggior parte dei portatili dotati di ricarica USB Tipo C. Nonostante Microsoft non dica nulla sulla compatibilità con altri dispositivi, il nuovo dock non dovrebbe avere alcun problema nel funzionare con PC e MacBook che includono USB Tipo C Thunderbolt 4, anche se il numero massimo di display che è possibile collegare potrebbe dipendere dalle specifiche del modello di MacBook in possesso: Thunderbolt 4 è in grado di gestire due schermi 4K a 60 Hz, mentre una porta USB-C classica ne supporta solo uno.

Fonte: Microsoft

La sostituzione della porta Surface Connect con Thunderbolt 4 nella nuova dock potrebbe, come anticipato, essere un segnale riguardo la volontà da parte di Microsoft di soppiantare definitivamente la sua porta proprietaria nei prossimi dispositivi Surface. Lo standard Surface Connect è stato introdotto da Microsoft nel 2014 con Surface Pro 3, assicurando la compatibilità tra gli accessori e i dispositivi Surface di differenti generazioni. Considerata la diffusione ormai a macchia d’olio dell’USB Tipo C sui moderni notebook anche come porta per la ricarica, al punto da renderla ormai onnipresente, l’eventuale decisione dell’azienda di Redmond di adottarla in sostituzione della sua porta proprietaria è in linea con quanto sta facendo la concorrenza con i suoi prodotti più recenti.