I nuovi modelli “non-K” dei processori Intel Core di tredicesima generazione (Raptor Lake) non sono overcloccabili, a differenza dei chip Alder Lake della generazione precedente. Intel non ha mai sbloccato ufficialmente i chip “non-K”, ma l’overclock era possibile solo perché l’azienda aveva reso disponibile agli OEM un primo microcode pre-release durante il ciclo di sviluppo che consentiva accidentalmente di manipolare l’impostazione BCLK, permettendo così l’overclock.

Intel aveva disabilitato tale funzione nelle versioni finali del microcode, ma i produttori di schede madri hanno creato dei BIOS in grado di caricare il vecchio microcode manualmente o automaticamente quando l’utente modificava l’impostazione BCLK. Quasi tutti i produttori di schede madri hanno utilizzato questa tattica per sbloccare i chip, ma inizialmente limitandola alle costose schede della serie Z che supportavano solo le memorie DDR5. Tuttavia, MSI e ASUS hanno realizzato alcuni modelli B660 che supportavano le DDR4, ma questi non sono stati sufficienti a riportare l’overclocking sui chip “non-K” a prezzi accessibili alle masse.

Photo Credit: Tom's Hardware

Photo Credit: Tom's Hardware

I colleghi della divisione americana di Tom’s Hardware hanno mostrato che l’hack funziona ancora con il Core i7-12700 sulla scheda madre B660M Mortar Max con l’ultimo BIOS, ma purtroppo lo stesso microcode non funziona con i chip Raptor Lake, in quanto l’opzione “Non-K OC” scompare quando si installa il Core i7-13700 sulla stessa motherboard.

L’azienda di Santa Clara non ha inviato un microcode pre-release che permette l’overclock dei chip non-K come accaduto in passato, quindi i produttori di schede madri non hanno modo di abilitare l’overclock BCLK sui chip bloccati. Ciò rappresenta una sfida per gli appassionati di overclocking e un vantaggio per AMD, che consente l’overclocking su quasi tutti i suoi chip e piattaforme. Tuttavia, l’azienda di Sunnyvale soffre di prezzi elevati sulle sue schede madri di fascia bassa, ma le funzioni di overclocking bloccate da Intel potrebbero rendere la piattaforma della casa rossa più appetibile se i prezzi dovessero migliorare.