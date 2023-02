La gamma di processori per portatili presentata dal AMD al CES 2023, svoltosi un mese fa, ha svelato l’esistenza di ben 5 serie di prodotti mobile, tra cui erano presenti i Ryzen 7040 Phoenix. Questi sono realizzati attraverso il processo produttivo 4nm di TSMC, offrendo un totale di 8 core e 16 thread, 20MB di cache, supporto per DDR5/LPDDR5 (fino a 256GB), TDP compreso tra i 35W e i 54W, la presenza dell’USB4 e una grafica integrata RDNA 3, offrendo in questo modo le specifiche più avanzate tra gli altri prodotti presentati. L’azienda ha anche pubblicato nella versione cinese del suo sito la scheda tecnica ufficiale del Ryzen 7 7840H, uno dei modelli di fascia alta della serie, dove però si nota l’assenza del PCIe 5.0.

La iGPU è una Radeon 780M dotata di 12 Compute Unit, per un totale di 768 Stream Processor, e una frequenza di funzionamento di 2,9GHz. I primi benchmark effettuati su 3DMark Time Spy hanno mostrato come la nuova grafica integrata sia più veloce del 25% rispetto alla precedente Radeon 680M, raggiungendo il livello prestazionale di una RTX 2050. La risoluzione massima supportata è 4K a 60Hz.

Fonte: AMD

La gamma Phoenix dovrebbe essere destinata a notebook di fascia media, a differenza delle CPU Dragon Range che offrono 16 core e 32 thread e 80MB di cache. Qui l’architettura della grafica integrata sarebbe ancora RDNA 2, ma poiché questi processori verranno spesso abbinati a GPU dedicate all’interno di portatili da gioco o workstation, non si tratta di un vero problema. Dragon Range includerà inoltre il PCIe 5.0, attraverso 28 linee di cui 24 utilizzabili per grafica e archiviazione.