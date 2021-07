Niente più connettori “maschio” e “femmina”, per PAMA serve una nomenclatura neutra

Da sempre simo abituati a distinguere tra connettori “maschio” e “femmina”, dove il primo è quello che viene inserito, mentre il secondo è quello che accoglie, facendo un chiaro riferimento agli uomini e alle donne (ma, più in generale, all’anatomia animale). A quanto pare, PAMA (Professional Audio Manufacturers Alliance), ha intenzione di cambiare questa regola e, tramite un comunicato stampa, ha annunciato di “essere al lavoro con i suoi membri e le organizzazioni commerciali del settore per affrontare problemi di linguaggio e terminologia obsoleti inseguendo uno spirito di inclusione all’interno della comunità audio professionale“.

Dawn Birr (Sennheiser), membro del comitato per l'inclusione di PAMA, ha affermato:

Karam Kaul (Harman), presidente eletto del consiglio dell'amministrazione di PAMA e membro del comitato per l'inclusione, ha aggiunto:

L’intento è che i membri della PAMA raccomandino l’adozione di un quadro all’interno delle loro organizzazioni per l’implementazione di una terminologia unificata in tutto il settore, nello spirito di inclusività e coerenza. Si tratta di trattare l’altro con rispetto. PAMA sta lavorando in collaborazione con Audinate e poche altre organizzazioni membri, utilizzando un framework Audinate come punto di partenza, per l’aggiunta di ulteriori elementi come la sostituzione dell’identificazione di genere dei connettori con le designazioni neutre spina/presa.