I sistemi Windows 10 non potranno sfruttare le prestazioni del Wi-Fi 7, che sarà invece supportato dagli altri sistemi operativi. L’informazione è contenuta in un documento Intel trapelato di recente, dove si afferma che Microsoft non ha rilasciato driver certificati per Windows 10, e mancherebbe anche il supporto da parte di Qualcomm e Mediatek.

Una notizia che forse ci si poteva aspettare, ma che potrebbe rappresentare una seccatura (minore) per tutti quegli utenti che hanno ancora Windows 10 e per una ragione o per l’altra non vogliono passare a Windows 11.

Vale la pena ricordare che Wi-Fi 7 offre miglioramenti solo marginali rispetto al precedente Wi-Fi 6E, che tuttavia potrebbero essere qualcosa di importante: si tratta in una velocità di trasferimento leggermente superiore (fino a 5 Gbps), e di una connessione più stabile e affidabile.

A document reveals Windows 10 doesn’t support Wi-Fi 7, due to lack of Windows 10 driver certified by Microsoft.

Qualcomm and MediaTek Wi-Fi 7 don’t support Windows 10 either. Microsoft limits Wi-Fi 7 to Windows 11 only?

GaP2/MtP2: Intel Wi-Fi 7 BE200/BE202 pic.twitter.com/m5tIJoOI4O — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 23, 2023

Ciò non significa ovviamente che una rete Wi-Fi 6 non sia adeguata a fare qualunque cosa, ma chi volesse aggiornare la propria infrastruttura di rete ora dovrà anche fare i conti con il fatto che Windows 10 non supporterà il nuovo standard.

Oltre a Windows 11, il supporto è già ufficiale anche per Chrome OS e Linux. Mac OS, Android e iOS non sono citati, ma possiamo dare per scontato che anche questi SO supporteranno il Wi-Fi 7.

Per chi è ancora legato a Windows 10 il problema resta: a volte aggiornare presuppone difficoltà e ostacoli rilevanti. Non molto spesso, anzi i casi magari sono pochissimi, ma queste persone ora si sentiranno abbandonate e sicuramente non è una bella sensazione.

Immagine di copertina: niphonsubsri