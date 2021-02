No, la GPU Intel DG1 non funziona sul vostro PC

Nonostante Intel non renda disponibile all’acquisto per gli utenti la sua prima GPU dedicata, chiamata DG1, il sito tedesco Igor’s Lab è riuscito a metterci sopra le mani e questo gli ha permesso di dare un’occhiata da vicino a ciò che la scheda grafica ha da offrire. Tra le sorprese, un problema che rende la scheda incompatibile con il vostro PC!

Igor Wallossek è riuscito a mettere le mani su un sistema OEM al cui interno è installata una scheda grafica Intel DG1 SDV (Software Development Vehicle). Per proteggere la propria fonte, l’editor non ha condiviso le specifiche complete del PC, tuttavia ha specificato che la scheda grafica della casa di Santa Clara è accompagnata da una scheda madre mini-ITX con chipset Z390 e una CPU Core i7 non-k.

Intel non permette l’acquisto della GPU separatamente per l’utilizzo su sistemi che non siano pre-assemblati dagli OEM e, stando a quanto scoperto dopo la prima analisi, sembra ci sia una spiegazione tecnica a riguardo.

L’utente Twitter Cybercat 2077 (@0xCats) ha recentemente twittato che nelle schede DG1 manca il chip EEPROM che contiene il firmware, in gran parte perché sono state originariamente progettate per i computer portatili e quindi non hanno le linee SPI necessarie per la connessione. Questi chip EEPROM sono presenti sulle schede quad-GPU XG310 per i data center che utilizzano gli stessi motori grafici ma, come possiamo vedere nella foto del PCB, questi stessi chip non sono presenti sulla scheda DG1.

While it's technically possible to shoehorn SPI eeproms on via some tricks, Intel has chosen not to do so on the DG1 OEM/Consumer cards. Image here of a 4chip Xe XG310 for hyperscalers where you can see an eeprom (red dot on them denotes pin 1) located next to each GPU chip. pic.twitter.com/Dq8HG4GLsr

