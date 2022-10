Le versioni più recenti di macOS sono progettate per dare il meglio sull’architettura ARM dei recenti processori Apple M1 e M2, ma ovviamente funzionano ancora anche su sistemi x86, su cui sono basati alcuni dei Mac ancora supportati. Nella famiglia x86 rientra anche anche Steam Deck, protagonista della notizia di oggi: di recente, un utente è riuscito a installare macOS Catalina 10.15.3 nella console portatile di Valve, come è possibile vedere nella foto pubblicata, dove è anche visibile la versione del sistema operativo.

L’utente, che riporta il nick “Lampa183”, riferisce che la procedura è stata possibile attraverso l’uso di VirtualBox, software per Windows e Linux con il quale è possibile eseguire macchine virtuali. “Lampa183” non ha purtroppo condiviso alcun video in merito, ma riferisce comunque che macOS Catalina gira normalmente, seppur alcune animazioni siano lente. Nonostante l’esperimento sia abbastanza curioso e interessante rimane sostanzialmente fine a se stesso, dato che il sistema operativo di Apple non è di certo pensato per il gaming e per girare su hardware di questo tipo. L’utente non ha eseguito test particolari, nemmeno di giochi compatibili con macOS.

Fonte: Lampa183

Rimane in ogni caso una buona dimostrazione della flessibilità della console, che ha avuto un discreto successo anche tra gli utenti appassionati di retrogaming, grazie alla possibilità di installare ed eseguire un’assortita varietà di emulatori. Steam Deck non manca dei classici difetti di gioventù (come l’accentuato surriscaldamento, poi mitigato con un aggiornamento rilasciato poco dopo il lancio), ma il passare del tempo e il supporto della community potrebbero regalare diverse gioie ai possessori della portatile di Valve.

Parlando proprio dei problemi di surriscaldamento di Steam Deck c’è una soluzione, denominata Project CoolDeck, che mira a migliorare ulteriormente le capacità di raffreddamento della console, attraverso l’installazione di una ventola aggiuntiva nella parte posteriore. Si tratta di un rimedio compatto, che si alimenta attraverso la porta USB-C, tutto sommato semplice da installare (l’applicazione avviene attraverso dei fori posizionati sul retro). Il sistema ha fatto molto discutere tra gli utenti: ve ne abbiamo parlato in un articolo dedicato.