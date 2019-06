Noctua Chromax, nuovi accessori per dissipatori e ventole

Non tutti amano il connubio beige - marrone di Noctua. L'azienda ha creato così la linea Chromax, che si espande con delle nuove soluzioni.

Noctua ha presentato una serie di nuovi accessori per ventole e dissipatori come parte della sua linea Chromax, lanciata gli scorsi anni per sopperire alla mancanza di appeal estetico dei suoi prodotti caratterizzati da sempre dal binomio dei colori beige e marrone.

I prodotti presentati sono tre, il primo risponde al codice NA-SAVP1 ed altro non è che un kit di pad antivibrazione per ventole, nello specifico è un kit da 16 pad, utile quindi per 4 ventole.

Questo prodotto era già disponibile in nero, verde, giallo, rosso, blu e bianco, ma Noctua ha aggiunto ora anche la colorazione grigia che ben si adatta allo schema di colori grigio chiaro e scuro della linea di ventole Redux dell’azienda stessa, sia da 120 che da 140 mm. Questi pad, in realtà, sono compatibili con una lunga lista di ventole Noctua che potete consultare al seguente link.

Gli altri due prodotti rispondono al nome NA-HC5 e NA-HC6: si tratta di cover per dissipatori della linea Chromax e nello specifico sono installabili sui seguenti dissipatori: NH-U14S, NH-U14S TR4-SP3 (per AMD Threadripper) e NH-U14S DX-3647 (per Intel Xeon).

NA-HC5 ha degli inserti di colori intercambiabili in nero, blu, verde, rosso, giallo e bianco, permettendo al dispositivo di raffreddamento di essere coordinato con il colore dei restanti componenti della build.

NA-HC6 invece è disponibile solo in due varianti: total black o total white, per build meno appariscenti, particolarmente azzeccato risulta essere l’abbinamento con la ventola NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap.

“Abbiamo assistito a una travolgente risposta dei clienti alla nostra linea chromax che consente di personalizzare il design visivo dei loro dissipatori e ventole al fine di creare delle build uniche e personalizzate che colpiscono con accenti di colore sottili e di classe piuttosto che con effetti di luce soffusi”, queste sono state le parole del CEO di Noctua, Roland Mossig.

“Con i nuovi pad e le cover per i dissipatori di calore stiamo espandendo la nostra offerta, offrendo ai clienti ancora più possibilità per coordinare i colori delle proprie ventole e consentire agli utenti di NH-U14S di personalizzare i propri dispositivi di raffreddamento”.

I prezzi suggeriti dal produttore sono di 6,90 euro per NA-SAVP1 chromax.grey e di 19,90 euro per NA-HC5 chromax.black.swap, NA-HC6 chromax.black e NA-HC6 chromax.white.