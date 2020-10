Noctua, NH-D15S e NH-U9S si aggiungono alla linea Chromax-Black

Noctua è sicuramente un marchio amato da tutti gli appassionati di dissipatori ad aria molto esigenti e che cercano prodotti molto silenziosi, ma allo stesso tempo estremamente efficienti ,per raffreddare al meglio le proprie CPU. Tuttavia, a diverse persone non piace il classico tema marrone e beige dell’azienda. Proprio queste persone saranno felici di sapere che la compagnia ha deciso di ampliare la sua gamma Chromax.black con i modelli NH-D15S e NH-U9S.

Questi heatsink sono identici alle loro varianti standard, ma offrono un rivestimento nero sul dissipatore e ventole. L’NH-D15S è la variante asimmetrica a ventola singola del famosissimo NH-D15, che offre un design a doppia torre con una singola, enorme NF-A15 HS-PWM da 150mm nel mezzo. Questa ventola gira fino a 1.500rpm, un valore non molto elevato, ma che garantisce un raffreddamento ottimale mantenendo una rumorosità davvero bassa.

Passiamo all’NH-D9S, che presenta un design più compatto a torre singola con una singola PWM NF-A9. Questa ventola gira fino a 2.000rpm e potete anche installarne una seconda per aumentare la sua capacità di raffreddamento.

Noctua afferma di aver fatto tutto il possibile nel trasformare queste unità in colorazione nera, non solo utilizzando plastica nera nelle ventole e dipingendo il dissipatore di nero, ma oscurando completamente il gruppo di montaggio, le clip delle ventole e altro.

Entrambi i dissipatori supportano il socket AM4 di AMD e quello LGA1200 di Intel e vengono proposti al prezzo di 89,90€ e 64,90€ per NH-D15S Chromax.black e NH-D9S chromax.black, rispettivamente.

Qualche mese fa vi abbiamo parlato anche della roadmap di Noctua sino al 2021. Stando a quest’ultima, l’azienda presenterà il suo dissipatore passivo nel corso primo trimestre del 2021 e sta arrivando anche un hub a otto vie per la gestione delle ventole. L’azienda non ha specificato una finestra definita per la variante da 140 mm di NF-A12x25 che presumibilmente si chiamerà NF-A14x25. Lo stesso vale per il NH-D15 di prossima generazione, e non ci sorprenderebbe vedere questo heatsink abbinato alla nuova ventola da 140 mm. In ogni caso, entrambi saranno lanciati nel 2021. Facciamo presente che Noctua già in passato non ha rispettato alcune scadenze, quindi alcuni di questi articoli potrebbero farsi attendere più del dovuto.