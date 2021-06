Noctua NH-P1, ora disponibile il tanto atteso dissipatore fanless

Vi abbiamo parlato in più occasioni del primo dissipatore fanless di Noctua, chiamato NH-P1 e mostrato inizialmente in occasione del Computex 2019, e sapevamo da diverso tempo che il suo lancio era ormai imminente. A quanto pare, coloro che vogliono rendere il proprio sistema il più silenzioso possibile non dovranno attendere ulteriormente, visto che il dissipatore Noctua NH-P1 è disponibile su Amazon al prezzo di 109,90€. Grazie alle sue sei heatpipe e alle alette spesse e larghe, il dispositivo consente di avere un funzionamento completamente senza ventole in presenza di una buona convezione naturale. Per prestazioni ancora migliori, è possibile abbinare una singola ventola da 120mm silenziosissima a bassa velocità, come la NF-A12x25 LS-PWM.

Noctua NH-P1 ha le dimensioni di 158mm in altezza, 154mm in larghezza e 152mm in profondità e un peso di 1.180Kg. Il prodotto presenta un layout asimmetrico per non infastidire eventuali schede grafiche installate nel primo slot PCIe x16 posto direttamente sotto alla CPU sulle schede madri ATX e micro ATX. Inoltre, questo permette anche di non ingombrare gli slot delle RAM delle motherboard basate su socket Intel LGA 1200, LGA115x e AMD AM4, garantendo un facile accesso ai moduli e piena compatibilità anche con i modelli dotati di dissipatori piuttosto generosi.

Utilizzare un dissipatore fanless non solo offre indubbi vantaggi dal punto di vista della rumorosità, ma, facendo affidamento solo sulla convezione naturale, si accumulerà meno polvere nei filtri o direttamente all’interno del sistema. Senza contare il fatto che le prestazioni saranno sempre ottimali, dato che non ci sarà alcuna ventola che potrebbe rompersi in qualsiasi momento.

Nonostante performance indubbiamente di alto livello, in pura tradizione Noctua, NH-P1 non è adatto per le CPU particolarmente esose in termini di TDP o per l’overclocking, ma viene consigliato per l’uso in case fanless con una buona convezione naturale, chassis con ventole silenziose o postazioni open benchtable. Nel caso abbiate esigenze diverse, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori CPU.