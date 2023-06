Noctua ha presentato al Computex, tra molti altri prodotti, l’attesissimo dissipatore ad aria per CPU NH-D15 di seconda generazione. Questo nuovo dispositivo di raffreddamento rappresenta un aggiornamento necessario; lanciato nel 2014 come successore del leggendario NH-D14, è stato uno dei migliori dispositivi di raffreddamento per CPU disponibili sul mercato.

Il NH-D15 di seconda generazione mantiene il design a doppia torre distintivo dei precedenti dissipatori di Noctua. Tuttavia, l’azienda ha apportato numerosi miglioramenti al design che potrebbero non essere visibili ad una prima occhiata. Prima di tutto, Noctua ha ottimizzato la disposizione delle alette sul radiatore, riducendo la spaziatura delle stesse e incrementando la superficie dissipante.

Oltre al passo delle alette più compatto, NH-D15 di seconda generazione dispone di un maggior numero di heatpipe rispetto alla versione precedente migliorando così le prestazioni termiche.

Nonostante le dimensioni considerevoli del dispositivo di raffreddamento, il NH-D15 era compatibile con molte configurazioni di schede madri. Noctua continua a migliorare la compatibilità, il che è positivo poiché le schede grafiche stanno diventando sempre più spesse e ingombranti. Il NH-D15 di seconda generazione presenta un design sfalsato che offre maggiore spazio con gli slot di espansione PCIe vicini al socket. Secondo Noctua, questo design consente una riduzione complessiva di 9 mm in profondità.

NH-D15 v2 sarà equipaggiato con due ventole di raffreddamento Noctua da 140 mm di nuova generazione, che offrono una curva di pressione/aria ottimizzata. Inoltre, il dissipatore di calore manterrà il sistema di montaggio SecuFirm2+ che utilizza viti Torx, facile e veloce da installare. Noctua includerà anche il sistema di montaggio dedicato al socket AMD AM5.

Secondo quanto riportato da Noctua, il nuovo kit di montaggio migliora il contatto con i Core Compute Dies (CCD) e potrebbe contribuire a ridurre le temperature fino a tre gradi Celsius. NH-D15 di seconda generazione sarà venduto con un tubetto di composto termico NT-H2, un cacciavite a testa Torx T20 NM-SD1 e una protezione per pasta termica NA-TPG1 per processori AM5. Disponibile a partire dal secondo trimestre del 2024, si prevede un prezzo del tutto analogo a quello precedente.