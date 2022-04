Brutte notizie per tutti coloro che stavano aspettando di aggiornare il proprio PC con il nuovo Noctua NH-D15 o con le ventole bianche. L’azienda ha infatti comunicato che la loro uscita sul mercato, inizialmente prevista per la fine del 2022, è stata ora posticipata al primo trimestre del 2023. I ritardi, stando a quanto dichiarato da Noctua, sono dovuti ad “ulteriori attività di ricerca e sviluppo, messa a punto, capacità di produzione e coordinamento con altri progetti”. Inoltre spiega che i suoi prodotti, essendo di qualità, richiedono spesso più tempo al fine di essere perfezionati.

Nell’immagine sottostante è possibile vedere un confronto tra la precedente tabella di marcia di gennaio e quella attuale di aprile. Nel Q2 2022, il trimestre in corso, è prevista l’uscita solo delle griglie per ventole, mentre il convertitore da 24 V a 12 V e l’hub a 8 vie per le ventole sono stati posticipati al Q3 2022. A subire ritardi ci sono anche le ventole di nuova generazione da 140 mm e le ventole da 40 mm da 24 V, ora previste per il Q4 2022. Nel quarto trimestre è previsto anche l’arrivo di un nuovo prodotto, precedentemente non annunciato, ovvero delle ventole da 60 mm slim. Gli unici prodotti a non subire ritardi sono i dissipatori di nuova generazione dedicati alle CPU Intel Xeon.

Credit: Future

Come si può notare sono parecchi i prodotti Noctua ad aver subito ritardi e ci auguriamo che questa nuova tabella di marcia non subisca ulteriori intoppi, considerando che Noctua indica che può essere ancora soggetta a cambiamenti. Il nuovo NH-D15 sarà compatibile sia con i processori AMD AM5 con socket LGA1718 sia con le CPU Intel Core di 12a generazione con socket LGA1700.

Nel frattempo, se avete bisogno di cambiare dissipatore e volete rimanere fedeli a Noctua, è da poco stato rilasciato il dissipatore NH-D12L, compatibile con AMD AM4/AM5 e Intel LGA1200/1700.