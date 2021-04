Noctua rimanda la “prossima generazione” di NH-D15 al 2022

Per coloro che si apprestano a configurare una nuova macchina, o per chi invece decide semplicemente di aggiornare la propria, una delle scelte più complesse e spesso trascurate è senza dubbio quella del dissipatore. Vi suggeriamo di scegliere una soluzione di terze parti, rispetto al dissipatore stock, per otterne le massime prestazioni dal vostro PC: la nostra guida è un valido supporto per scoprire i migliori prodotti sul mercato e scegliere il più adatto alle vostre esigenze. Noctua, azienda austriaca tra i migliori produttori di dissipatori per CPU al mondo, compare nella guida con il modello 2020 del NH-D15: “il re indiscusso dei dissipatori ad aria”, con un’efficienza senza rivali.

Oggi Noctua ha confermato che la “prossima generazione” di NH-D15 sarà lanciata nel 2022. Nell’ultima roadmap delle uscite hardware, pubblicata sul suo sito e che potete leggere in calce, l’azienda ha ritardato il lancio di un nuovo dissipatore, inizialmente previsto per la fine del 2021 e indicato dalla codename “Next-Generation NH-D15”. L’uscita è prevista dopo il lancio di una “Next-Generation 140mm fan”. La scelta di dare priorità all’uscita di una nuova ventola da 140mm potrebbe essere dettata dal tentativo di introdurre innovazioni nel design e nella produzione del nuovo dissipatore NH-D15 (o dovremmo forse dire NH-D16?). Noctua sarebbe infatti alla ricerca di un significativo aumento delle prestazioni rispetto alla concorrenza.

Il dissipatore NH-D15 è già uno dei migliori dissipatori a torre del mondo, “adatto anche agli overclocker, grazie a margini talvolta irraggiungibili per la maggior parte della concorrenza”. A questa soluzione si aggiungerà a breve il NH-U12S Redux, modello economico di cui vi abbiamo prontamente parlato. Ricordiamo che, data la natura pre-release della roadmap, c’è una vaga possibilità rischio che il dissipatore NH-D15 di prossima generazione possa essere ulteriormente ritardato.

Siamo invece certi che il ritardo sarà l’occasione per Noctua di adattare la nuova soluzione all’aumento di core della CPU e dei TDP dei processori in uscita, per soddisfare le esigenze dei futuri PCisti. Non vediamo l’ora di scoprire la prossima generazione di NH-D15 e di conoscere le innovazioni di design e le sue prestazioni.