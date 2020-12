Noctua, spunta una nuova foto del dissipatore fanless della compagnia

Sappiamo che il noto produttore di sistemi di raffreddamento ad aria per CPU, Noctua, è al lavoro da diverso tempo ad un dissipatore che non prevede l’utilizzo di alcuna ventola, quindi completamente passivo (o fanless). Diversi mesi fa, la compagnia aveva offerto un piccolo anticipo sul design che, come si poteva immaginare, terrà conto della funzionalità e dell’efficienza senza badare troppo al punto di vista estetico. D’altronde Noctua non ha mai fatto dell’estetica un punto di forza, i suoi dissipatori si sono sempre contraddistinti per il notevole ingombro ed un senso estetico non proprio in linea con i canoni degli altri produttori. Se da un lato apparivano poco in armonia con l’estetica del restante hardware, dall’altro questo ha reso i suoi prodotti distinguibili ed esclusivi rispetto alle altre proposte del mercato.

Con l’avvicinarsi del 2021, anno durante il quale il prodotto debutterà sul mercato, i colleghi di FanlessTech hanno pubblicato una nuova foto di questo interessante dissipatore, che potete vedere come di consueto a corredo della notizia. Stando alle poche informazioni attualmente disponibili, il dispositivo dovrebbe avere un peso di ben 1,5Kg e supportare i socket AM4 di AMD e LGA 115x di Intel.

Credit: FanlessTech

Ricordiamo che Noctua aveva già pubblicato in passato la roadmap relativa i prodotti in uscita nel corso dei prossimi mesi, indicando, tra gli altri, che l’azienda renderà disponibile la famosa ventola NF-A12x25 in colorazione nera durante il primo trimestre 2021, anche in abbinamento ad una nuova edizione dell’NH-U12A. Oltre a ciò, Noctua presenterà il suo dissipatore passivo nel corso primo trimestre del 2021 e sta arrivando anche un hub a 8 vie per la gestione delle ventole.

L’azienda non ha specificato una finestra definita per la variante da 140 mm di NF-A12x25 che presumibilmente si chiamerà NF-A14x25. Lo stesso vale per il NH-D15 di prossima generazione, e non ci sorprenderebbe vedere questo heatsink abbinato alla nuova ventola da 140 mm.