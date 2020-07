Noctua, una delle ventole più popolari arriverà anche in colorazione nera

Nel 2018, dopo quattro anni di sviluppo, Noctua ha finalmente lanciato il suo NF-A12x25, prodotto che è rapidamente diventato uno dei più apprezzati al mondo del settore per le sue prestazioni tecniche. Un anno dopo è stato integrato sul dissipatore ad aria per CPU NH-U12A, considerato uno dei migliori in commercio – almeno per quanto riguarda le capacità termiche e la rumorosità. A molti tuttavia non piace lo schema classico di colori marrone e beige impiegato dall’azienda e ne hanno chiesto a gran voce una versione nera. Noctua non ha tenuto segreto il fatto che ci stia già lavorando, ma, almeno sino ad oggi, non era ancora stata rivelata una finestra per il suo lancio.

Infatti, recentemente la compagnia ha pubblicato la roadmap relativa ai prodotti in uscita nel corso dei prossimi mesi, indicando, tra gli altri, che le versioni nere di NH-D15S e NH-U9S sono previste per il prossimo trimestre. Tuttavia, è il primo trimestre del 2021 a cui molti staranno guardando con interesse, dato che Noctua renderà disponibile la famosa ventola NF-A12x25 in colorazione nera, anche in abbinamento ad una nuova edizione dell’NH-U12A. Oltre a ciò, Noctua presenterà il suo dissipatore passivo nel corso primo trimestre del 2021 e sta arrivando anche un hub a 8 vie per la gestione delle ventole.

L’azienda non ha specificato una finestra definita per la variante da 140 mm di NF-A12x25 che presumibilmente si chiamerà NF-A14x25. Lo stesso vale per il NH-D15 di prossima generazione, e non ci sorprenderebbe vedere questo heatsink abbinato alla nuova ventola da 140 mm. In ogni caso, entrambi saranno lanciati nel 2021.

Facciamo presente che Noctua già in passato non ha rispettato alcune scadenze, quindi alcuni di questi articoli potrebbero farsi attendere più del dovuto. Tuttavia, è meglio aspettare qualche settimana in più ed avere un prodotto che rispecchi la qualità a cui l’azienda austriaca ci ha abituato che un oggetto afflitto da problemi.