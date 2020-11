Non è una vostra impressione, quella mail l’avevate già cancellata!

Un fastidioso problema sta colpendo alcuni account Outlook.com ed è sotto investigazione da parte di Microsoft. Il bug da poco scoperto causa la riapparizione nella propria casella mail di alcuni dei messaggi di posta precedentemente cancellati.

Non è ancora chiara la causa del problema delle email impossibili da cancellare su Outlook.com, tuttavia Microsoft ha già annunciato che sta lavorando ad un fix che verrà rilasciato appena sarà trovata una soluzione.

L’azienda di Redmond ha suggerito un modo di aggirare il problema in attesa di una soluzione concreta, per lo meno per gli account email secondari collegati a quello Outlook.com

“Nel frattempo, se le e-mail che vengono ripristinate provengono da account collegati, è possibile andare nella casella di posta elettronica dell’account di origine ed eliminare l’e-mail per risolvere il problema“, spiega Microsoft. “Ad esempio, se avete un account collegato a Gmail, andate su Gmail.com ed eliminate l’e-mail da lì“.

Un altro bug di Outlook.com che causa la corruzione o l’invisibilità delle immagini contenute nelle email è sotto indagine già da agosto di quest’anno. La soluzione temporanea di Microsoft a questo problema prevederebbe di “chiedere al mittente di rispedire la foto come allegato“, non proprio un fix elegante.

Nel frattempo, come riportato da BleepingComputer, Microsoft ha risolto un problema di connessione che poteva causare un errore 503 cercando di accedere ad Outlook, OneDrive, SharePoint Online e Power BI.

“Tentando di accedere ad Outlook.com, gli utenti possono aver ricevuto vari messaggi di errore che indicano che il servizio non era disponibile, così come la latenza e i timeout che hanno portato agli errori 503“, scrive l’azienda sul proprio portale.

L’azienda di Redmond avrebbe scoperto un problema nelle proprie infrastrutture e avrebbe risolto il problema dirottando il traffico verso nuove location.