Che Microsoft 365 sia una delle suite di produttività più utilizzate al mondo è un dato di fatto, merito di strumenti che permettono di gestire in maniera impeccabile attività come la creazione di documenti fino alla gestione dei dati e all’organizzazione del lavoro di gruppo. Di seguito però non scenderemo nei dettagli sulle potenzialità di questa suite, ma vi informiamo che, grazie alle offerte di primavera di Amazon, potrete acquistare l’abbonamento di 12 mesi risparmiando fino al 45%.

Abbiamo scritto “fino al 45%” non a caso, poiché Amazon ha messo a disposizione uno sconto importante sia sulla versione Personal che Family. Quest’ultima è la più conveniente, dal momento che il piano annuale può essere vostro a soli 53,99€ invece di 99,00€, mentre per la versione più economica bastano 44,99€ anziché 69,00€. Il codice di attivazione potrete riceverlo via mail o per posta, ma ovviamente vi consigliamo di optare via mail, in modo da velocizzare le tempistiche, oltre a risparmiare 1,00€ in più.

Lo sconto è sostanzioso su entrambe le versioni, ma se non sapete quale delle due fa più al caso vostro, di seguito cercheremo di togliervi ogni dubbio nella maniera più semplice e veloce possibile. In realtà le differenze sono minime, dal momento che cambia soltanto il numero di licenze: 1 per la versione Personal e 6 per la Family.

In entrambi i casi vi verrà offerto 1TB di spazio di archiviazione, che diventano 6TB sulla versione Family, essendo pensata per soddisfare le esigenze fino a un massimo di 6 utenti. Pertanto, se siete gli unici in famiglia a utilizzare la suite Microsoft 365, non ci sono vantaggi nell’attivare il piano Family. In caso contrario, anche se fossero 2 utenti anziché 6, allora il piano Family avrebbe molto più senso.

Nonostante sia conosciuto come suite che integra software come Word, Excel e PowerPoint, vale la pena sottolineare che Microsoft 365 include anche una serie di altri programmi con cui migliorare la vostra produttività. Tra questi segnaliamo Microsoft Editor, Microsoft Teams e Clipchamp, ossia un editor video con numerosi effetti e filtri premium.

Ciò detto, non ci resta che linkarvi direttamente le due pagine dedicate a questi software, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che le offerte di primavera sono molto limitate in termini di durata.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!