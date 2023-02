Se stavate cercando un dispositivo leggero e comodo, da poter utilizzare come un computer portatile e come tablet a seconda dell’esigenza, potreste valutare l’acquisto di Surface Go 2, soprattutto ora che lo store ufficiale di Microsoft lo propone con l’allettate sconto del 25%. Pur non trattandosi di un prodotto nuovo, la proposta è accattivante perché parliamo di un ricondizionato ufficiale, pertanto paragonabile al nuovo sotto ogni aspetto.

Come per ogni dispositivo della gamma Surface, anche il Surface Go 2 è disponibile in varie versioni. I modelli ricondizionati proposti in offerta riguardano alcune delle versioni più potenti, ossia quelle con processori Intel Core M3, abbinati a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Surface Go 2 è disponibile anche in versione LTE, presente anch’essa tra le offerte ricondizionate, a soli 709,00€. Per il modello solo Wi-Fi, invece, serviranno 619,00€ per portarselo a casa. In entrambi i casi, parliamo di un risparmio di oltre 100 euro rispetto al nuovo, il che fa di questa un’offerta imperdibile per chi cerca un dispositivo che mette la semplicità e produttività al primo posto.

Dopo aver riportato i vantaggi della promozione, vi starete chiedendo se il Surface Go 2 è un dispositivo adatto a voi. Nella maggior parte dei casi, la risposta è sì, dal momento che si tratta di un’ottima scelta per tutti coloro che cercano un dispositivo leggero e portatile per prendere appunti, studiare, fare ricerche online e lavorare su vari tipi di progetti, con l’ausilio di un ampio schermo touch da 10,5 pollici.

Con un’elevata autonomia, che il produttore dichiara fino a 10 ore con un uso tipico, Surface Go 2 si colloca anche tra i migliori dispositivi che riescono meglio a resistere ai lunghi carichi di lavoro, permettendo di arrivare quasi sempre a fine giornata senza ricorrere al caricabatterie.

Essendo poi compatibile con la Surface Pen, potrete utilizzare il Surface Go 2 anche per svolgere attività creative come il disegno e la progettazione in applicazioni come Adobe Photoshop. Come detto, si tratta di un dispositivo estremamente versatile e, per di più, con una componente hardware di tutto rispetto, tutti motivi che dovrebbero invogliarvi ad approfittare di questa promozione che, ribadiamo, riguarda soltanto alcune versioni ricondizionate certificate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dello store ufficiale, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

