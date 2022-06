Da alcuni giorni, in giro per la rete, è circolata una mod che permette di aggiornare l’SSD M.2 2230 di Steam Deck a un’unità 2242 più capiente attraverso l’uso di un adattatore. Se da un lato questa scoperta permette di aumentare lo spazio a disposizione, dall’altro il dipendente di Valve Lawrence Yang si è affrettato a spegnere l’entusiasmo, precisando che la modifica potrebbe causare problemi di affidabilità della console.

Scendendo nei dettagli, Yang precisa che la console è specificatamente progettata per l’alimentazione di M.2 2230, cambiando l’SSD con un’unità più grande i circuiti lavoreranno al di fuori delle specifiche di alimentazione per via del consumo più elevato da parte dell’unità; la modifica dei pad termici può inoltre rendere anomali i livelli di temperatura dei componenti. L’insieme di tutti questi fattori può significativamente accorciare la vita di Steam Deck.

Fonte: Tom's Hardware

Stando a quanto condiviso dall’utente Belly Jelly, l’operazione prevede infatti lo spostamento di alcuni cavi e pad termici al fine di poter ospitare l’SSD più grande. Ciò farà anche piegare leggermente il dissipatore di calore del dispositivo, sebbene il modder ha precisato che l’unità di archiviazione non entra in collisione con il PCB della scheda madre, ne sollecita ulteriormente i cavi. Nonostante la facilità con cui è possibile eseguire questa mod, il fatto che sia necessario mettere mano ai pad termici, nonché influire sul dissipatore, è probabilmente il motivo per cui Valve si è precipitata a dissuadere gli utenti nel modificare l’SSD di Steam Deck.

Le ragioni per effettuare una modifica del genere sono fortunatamente poche, in primo luogo perché Valve ha già dotato la sua console di slot di espansione microSD. Nonostante queste schede di memoria siano ovviamente più lente di un SSD M.2, i test effettuati con le sessioni di gioco hanno inoltre fatto emergere framerate identici a quelli dei giochi eseguiti dall’unità M.2 interna. Attraverso l’uso della microSD è anche possibile installare Windows, operazione che potete eseguire attraverso la nostra guida, qualora da possessori della console sia di vostro interesse.