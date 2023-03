L’ultima esperienza degli utenti con il chatbot Bing di Microsoft, da poco aggiunto al motore di ricerca omonimo e al browser Edge, così come nella barra delle applicazioni di Windows 11 e Windows 10, non è stata delle migliori, se consideriamo come l’IA reagiva in determinate condizioni, arrivando a generare risposte abbastanza inquietanti o diventando irascibile. Per limitare la cosa, l’azienda di Redmond aveva inizialmente deciso di limitare le risposte dell’IA, in modo da evitare situazioni strane, ma ora ha implementato la possibilità di cambiare la personalità delle risposte, scegliendo tra tre opzioni: creativo, equilibrato e preciso.

La prima modalità farà in modo che Bing risponda con originalità e fantasia, selezionando preciso l’IA fornirà invece risposte più accurate e pertinenti alle ricerche, dando risposte concise e concrete. Per impostazione predefinita, il chatbot è in modalità bilanciata, così da offrire un’esperienza equilibrata tra risposte precise e conversazioni creative. Le tre modalità sono attualmente in fase di rilascio all’utenza che ha accesso all’IA Bing.

Fonte: The Verge

Come accennato inizialmente, l’implementazione di queste tre modalità dovrebbe anche prevenire che il chatbot dia delle risposte anomale e maleducate, motivo per cui Microsoft è stata costretta a inserire delle restrizioni che sono state progressivamente allentate negli ultimi giorni. Le restrizioni applicate inizialmente hanno anche avuto degli effetti negativi sull’IA, rendendola meno reattiva e anche poco incline a rispondere alle domande. Microsoft è quindi intervenuta con un nuovo aggiornamento, in modo da ridurre drasticamente i casi in cui Bing si rifiutava di rispondere senza un motivo valido, il che dovrebbe anche garantire un minor numero di casi in cui l’IA risponde in maniera inaspettata.

Di recente è stata anche aggiunta una scorciatoia nella ricerca di Windows 11 e Windows 10, che permette di avviare rapidamente una chat con Bing direttamente dalla barra delle applicazioni. Allo stato attuale, l’IA è in fase di test da parte di più di un milione di utenti, prima del rilascio definitivo al livello globale.