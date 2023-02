In questi ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più i servizi legati alle VPN, dato che aumentano sempre di più i rischi legati alla navigazione sul web, come la propria privacy. Per tutelarla, dunque, è consigliato sottoscrivere un abbonamento e potrete farlo sfruttando la nuova ed interessante promozione di NordVPN.

Si tratta di un’occasione da prendere al volo, dato che l’abbonamento biennale è ora disponibile a 143,86€ anziché 397,68€, grazie ad uno sconto del 63% dal prezzo consigliato e con la possibilità di ottenere gratuitamente 3 oppure 12 mesi extra di abbonamento gratuiti. Invece, qualora vogliate sottoscrivere il piano annuale, NordVPN lo sconta del 45% portando il prezzo da 198,84€ a 89,88€, ma senza possibilità di ottenere mesi aggiuntivi gratis.

Chiaramente, il nostro consiglio è quello di acquistare il piano biennale, dato che rappresenta non solo l’edizione più completa, ma anche quella più conveniente, considerando tutti i plus. Innanzitutto, vi sarà possibile sfruttare 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e il servizio denominato “data breach scanner”.

Photo Credits - NordPVN

NordVPN, inoltre, sarà in grado di proteggervi dai virus, in modo tale da migliorare la sicurezza dei vostri dispositivi, analizzando i file prima che vengano salvati. Oltre a ciò, questo servizio mette a disposizione anche un password manager, con il quale è possibile salvare tutte le password dei vostri account.

Ciò detto, il nostro consiglio è quello di scoprire tutti i dettagli dell’abbonamento alla pagina ufficiale di NordVPN, al seguente indirizzo, cosicché possiate appunto confrontare tutte le offerte disponibili. Attenzione però, l’offerta scade fra poche ore, dunque vi suggeriamo di affrettarvi per non perdere questa opportunità.

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo anche di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

