Se volete ottenere i vantaggi di una VPN di alta qualità come NordVPN, non c’è momento migliore di questo per agire! Vi informiamo che il popolarissimo provider offre attualmente il suo servizio con uno sconto che non si verificava da mesi. Si tratta di una riduzione del 66%, che comporta una spesa mensile di soli 3,49€ invece di 8,29€.

La cosa interessante è che questa offerta non è valida solo per un singolo mese, ma per ben 2 anni, quindi il risparmio è ancora più significativo. Sottolineiamo che un’offerta così, almeno per quanto riguarda NordVPN, non si era vista da mesi, quindi potrebbe terminare prima del previsto. Naturalmente, avete sempre 30 giorni di tempo per cambiare idea se non siete soddisfatti del servizio offerto.

Comunque, le probabilità di rimanere delusi da NordVPN sono bassissime, in quanto si tratta di una VPN ampiamente riconosciuta come una delle migliori in assoluto, con una vasta gamma di funzionalità avanzate per garantire la sicurezza e la privacy durante la navigazione online. Tra queste caratteristiche, possiamo citare la crittografia di alto livello, una rete di server (quasi 6000 per la precisione) estesa in numerosi paesi e la possibilità di superare le restrizioni geografiche.

Spesso, coloro che dispongono di una connessione internet veloce notano una diminuzione delle prestazioni quando utilizzano una VPN, ma con NordVPN questo non accadrà, poiché il provider offre una velocità di connessione che supera i 6 Gb/s. Oltre alla protezione della privacy, NordVPN è in grado di individuare malware nei download e di avvisarvi in caso di eventuali violazioni delle credenziali. Non dimentichiamo nemmeno i benefici relativi al blocco degli annunci pubblicitari, una funzionalità che non si trova sempre nelle VPN e che spesso manca anche in quelle premium.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!