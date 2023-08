Mai quanto in estate la protezione online è fondamentale, dato che durante le vacanze è normale collegarsi a Wi-Fi pubblici, molto meno sicuri rispetto a quelli personali. Una VPN diventa, dunque, essenziale per preservare la privacy e mantenere la sicurezza durante la navigazione su internet. NordVPN è sicuramente una delle migliori soluzioni disponibili, e grazie alla nuova promozione potrete risparmiare fino al 63% su tutti i piani di abbonamento!

L’abbonamento completo biennale è stato scontato, infatti, del 63%, passando da 397,68€ a soli 143,67€! A un costo irrisorio di soli 5,99€ al mese, quindi, avrete accesso a una delle VPN più affidabili e complete sul mercato. Se preferite una soluzione più breve, ci sono altre opzioni, come il piano annuale, che è stato ridotto del 57%, a soli 83,88€ invece degli originali 198,84€, per una spesa di 6,99€ al mese.

Noi, però, vi consigliamo il piano biennale di NordVPN, che non solo è il più conveniente, ma anche più completo. Oltre alla protezione online, avrete a disposizione 1TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e il servizio data breach scanner, che vi avviserà in caso di violazione delle vostre password, indirizzi email e carte di credito, fornendo anche suggerimenti per proteggervi da tali attacchi sempre più frequenti.

Ma le funzionalità di NordVPN non finiscono qui: vi proteggerà anche dai virus, analizzando i file prima del salvataggio sul vostro computer e cancellandoli automaticamente se risultano pericolosi. Inoltre, avrete accesso a un password manager, che memorizzerà i vostri dati di login e li renderà disponibili su tutti i dispositivi connessi, in modo da evitare il ricordo di centinaia di password o l’uso di appunti sparsi per casa.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina NordVPN dedicata all'offerta.

