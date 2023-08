Se state pianificando le vostre prossime vacanze estive e state considerando l’idea di utilizzare una rete Wi-Fi pubblica durante il vostro soggiorno, è importante essere consapevoli dei rischi che ciò comporta. Le reti Wi-Fi pubbliche, infatti, sono spesso vulnerabili agli attacchi informatici, ed ecco perché vi consigliamo di approfittare dell’offerta di NordVPN, che permette oggi di proteggere la vostra privacy online con una spesa irrisoria.

Il servizio è ora accessibile a partire da soli 3,19€ al mese, ma andiamo con ordine, poiché queste offerte si estendono a tutti i piani proposti da ciò che possiamo definire come una delle migliori VPN del 2023. Cominciamo con il piano Standard, disponibile al prezzo di 3,19€ al mese, seguito dal piano Plus al costo di 3,99€ al mese. Per coloro che cercano la soluzione più completa, vi è il piano Completo, offerto a 5,19€ al mese. Va sottolineato che i prezzi appena citati sono già scontati e si riferiscono all’abbonamento biennale, che garantisce il massimo sconto del 68%. Confrontando tali tariffe con i prezzi mensili standard, si può apprezzare il significativo risparmio possibile, il quale potrebbe variare in qualsiasi momento.

NordVPN è una di quelle VPN che non ha bisogno di presentazioni, in quanto il suo nome evoca fiducia e affidabilità nel mondo delle VPN. Diamo comunque un’esaustiva panoramica delle sue caratteristiche chiave che, a dispetto dei prezzi, si rivelano ancor più significative, trasformando una delle VPN di fascia alta in un’affare alla portata di tutti.

Oltre a operare come una tradizionale VPN, NordVPN offre un innovativo sistema di rilevamento malware integrato, consentendovi di scaricare file con totale tranquillità. Questa caratteristica distintiva pone il servizio a un livello superiore, conferendo priorità non solo alla sicurezza, ma anche alla funzionalità. Inoltre, NordVPN si impegna ad annientare ogni traccia di tracker e ogni forma di pubblicità invasiva, assicurando che vengano bloccate ancor prima di apparire sul vostro schermo, per un’esperienza di navigazione fluente e tutelata.

Una delle principali qualità di NordVPN risiede nella sua vasta rete globale di server, sparsi in tutto il mondo. Grazie a migliaia di server distribuiti in diverse giurisdizioni, il servizio offre la possibilità di navigare utilizzando un indirizzo IP associato all’ubicazione geografica che preferite. Questo non solo eleva il livello di privacy, ma consente anche di accedere a contenuti altrimenti limitati geograficamente, come streaming, shopping e comunicazione, tutto ciò senza fastidiose restrizioni.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina NordVPN dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!