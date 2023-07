Se state cercando un modo sicuro per proteggere la vostra privacy online, saprete senz’altro che che NordVPN è una delle migliori soluzioni disponibili. Tuttavia, potreste non essere a conoscenza dell’attuale offerta che consente di risparmiare fino al 66%, permettendovi di attivare un piano a partire da soli 3,49€ al mese.

Tutti i piani e le versioni di questa VPN, ad eccezione del piano mensile, sono attualmente scontati. Il piano Standard con un abbonamento di 1 anno offre un risparmio del 39%, mentre la versione Completa relativa al piano biennale vi permette di risparmiare addirittura il 66%. Il nostro consiglio è di approfittare di quest’ultima offerta, soprattutto se avete bisogno di uno spazio di archiviazione cloud da aggiungere al vostro servizio esistente o se necessitate di una crittografia dei file di nuova generazione.

Il vero valore aggiunto della versione Completa di NordVPN rispetto a quelle meno avanzate è proprio la crittografia dei file di nuova generazione, che viene affidata a NordLocker, un’applicazione sviluppata chiaramente dalla stessa NordVPN. Mentre la VPN tradizionale si concentra sulla sicurezza e sulla privacy della connessione internet degli utenti, NordLocker mette in rilievo la protezione dei file e delle cartelle memorizzati sui dispositivi.

In sostanza, l’applicazione crea un archivio crittografato in cui gli utenti possono archiviare e proteggere i propri file. Questi vengono appunto crittografati prima di essere caricati su cloud. Insomma, optando per la versione Completa da 5,49€ al mese invece di 14,99€, avrete una sicurezza ancora maggiore sulla vostra privacy online.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!