NordVPN, pochi giorni per approfittare dell'offerta di inizio anno! (-67%)

Scoprire un'offerta vantaggiosa per sottoscrivere o anche semplicemente testare una delle migliori VPN non è sempre facile. Tuttavia, oggi si presenta un'opportunità imperdibile con NordVPN: potrete usufruire di uno sconto del 67% sul piano completo. Questo sconto è esteso anche agli altri due piani premium offerti dal provider, anche se in quel caso la percentuale di sconto è leggermente inferiore. In sintesi, ora avete l'opportunità unica di accedere a una VPN di prim'ordine a soli 5,39€ al mese per un biennio, rispetto al prezzo standard di 14,99€ al mese.

Vedi offerta su NordVPN

NordVPN, perché abbonarsi?

Il motivo principale per cui dovreste abbonarvi a NordVPN riguarda la vostra privacy online, da sempre sinonimo di pericolo quando si naviga sul web. Anche l'attuale sconto dovrebbe spingervi a sottoscrivere un piano, poiché è tra i risparmi più alti applicati dal provider. Per comprendere meglio i benefici di un abbonamento premium, è fondamentale sapere che NordVPN si avvale di una crittografia avanzata, paragonabile a quella utilizzata in ambito militare. Questo significa che tutte le vostre informazioni personali, inclusi dettagli bancari e password, sono cifrate e tenute al sicuro da occhi indiscreti, specialmente quando si connette a reti Wi-Fi pubbliche

NordVPN utilizza poi una politica rigorosa di no-log, il che significa che non tiene traccia delle attività online degli utenti, essenziale per mantenere la vostra privacy online. NordVPN è poi tra i servizi VPN con il più alto numero di server in diversi paesi, permettendo di accedere a contenuti limitati geograficamente su piattaforme come Netflix, Hulu e BBC iPlayer, espandendo così le modalità con cui accedete all'intrattenimento.

Ma non solo, perché NordVPN include anche funzionalità come CyberSec, che aiutano a bloccare siti web sospetti e ridurre il rischio di malware e pubblicità indesiderate. Per non parlare poi delle sue elevate velocità di connessione, cruciali per lo streaming, il gaming e il download. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi Windows, macOS, iOS, Android e altri, è una VPN che vi permetterà quindi di avere una protezione flessibile su tutti i dispositivi.

Vedi offerta su NordVPN

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!