Il Black Friday ha aperto le porte alle numerose e imperdibili offerte di questo fine novembre, interessando anche i servizi in abbonamento, tra cui le utili e a volte sottovalutate VPN. Se non ne avete mai provata una oppure se avete intenzione di affidarvi a NordVPN, andando quindi sul sicuro, allora non cambiate pagina, perché avete la possibilità di risparmiare il 68% sul piano biennale.

L’offerta, come quasi tutte quelle rilasciate in questo periodo, è molto conveniente. Vi basti pensare che il prezzo per un singolo mese di iscrizione ammonta a 11,99€ per il piano standard, mentre con questa promozione potrete spendere appena 2,99€ al mese! In più, sono inclusi anche 3 mesi completamente gratuiti, per un totale di 27 mesi di servizio ad appena 80,73€ invece di 223,83€! Ci sono poi il piano Plus a 3,99€ al mese, per un totale di 107,73€ in 27 mesi, e infine il piano Completo che con soli 5,27€ al mese, per un totale di 142,83€, vi permetterà di ottenere anche 1 TB di spazio di archiviazione crittografata in cloud.

NordVPN è un servizio di qualità incredibile, che vanta di oltre 5450 server distribuiti in ben 60 paesi del mondo; si tratta di uno dei sistemi di sicurezza tra i più avanzati del mercato, che vi permetterà di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza alla vostra vita digitale. Tramite al servizio password manager potrete infatti mettere in ordine e tenere al sicuro tutti i vostri dati in un unico posto, mentre grazie il NordLocker avrete modo di proteggere tutti i file su un cloud privato.

Una volta collegati alla VPN; il vostro indirizzo IP sarà modificato, oscurando la vostra posizione virtuale e permettendovi così di navigare in totale privacy e libertà, usufruendo anche di una connessione velocissima che arriva a oltre 6.730 Mbps. Nessuno potrà dunque vedere ciò che fate online e mettere le mani sui vostri dati, che voi stiate utilizzando uno smartphone, tablet o PC.

Avrete modo di proteggere voi stessi, i vostri amici e i vostri familiari per un totale di 6 dispositivi con un solo account, connettendovi a migliaia di server per accedere in modo sicuro a qualsiasi contenuto, ovunque voi siate. Potrete infatti navigare con il massimo della tranquillità, dato che NordVPN analizzerà costantemente il vostro PC alla ricerca di malware, impedendovi di visitare indirizzi pericolosi e bloccando i fastidiosi pop-up pubblicitari.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a effettuare quanto prima la sottoscrizione, anche e soprattutto per scongiurare il termine prematuro dell’offerta, trovandovi così nella spiacevole condizione di dover pagare più di quanto qui proposto. Per questo, non dovete far altro che visitare la pagina che l’azienda ha messo in piedi per questa promozione, scegliendo il piano che più si confà alle vostre esigenze di navigazione.

