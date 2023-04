Come saprete, a causa delle richieste effettuate dal Garante per la privacy nei confronti di Open AI, in merito alla richiesta di chiarimenti sulla raccolta dei dati degli utenti italiani, l’usatissimo e chiacchierato ChatGPT non è più utilizzabile nel nostro paese, almeno non “in chiaro”, ovvero tramite la connessione via i comuni provider internet nazionali.

Come vi abbiamo detto diverse volte, non è chiaro quando (e soprattutto se), ChatGPT tornerà operativa nel nostro paese, ma nel mentre potreste comunque scegliere di tornare ad utilizzare i servizi offerti dall’avveniristica chat di Open AI grazie all’utilizzo di una VPN, grazie alla quale potrete accedere alla piattaforma IA con una connessione che passi da un server collocato in un altro paese.

In questo senso, il nostro consiglio è quello di evitare di rivolgersi a servizi gratuiti, sia in termini di sicurezza che di velocità, e di optare, invece, per l’affidabilità di una VPN premium, meglio ancora se blasonata com’è il caso di Nord VPN, visto che si tratta, senza alcun dubbio, di una delle migliori VPN in circolazione!

Ebbene, se l’intenzione è questa, allora vi farà piacere sapere che, proprio in questi giorni, Nord VPN si sta proponendo con una serie di sconti che vi permetteranno di usufruire di tagli al prezzo su tutte le opzioni di abbonamento, con tagli che vanno dal -50% del piano Plus, al -59% del piano Completo, con anche la possibilità di ricevere ben 3 mesi di servizio extra in regalo, e questo a prescindere dal piano scelto!

L’offerta è ottima, specie per quanto riguarda il succitato abbonamento al piano “Completo”, ovvero quello più performante e ricco che, grazie allo sconto del 59%, vi costerà appena 6,69€ al mese, per un totale di 180,63€ per 2 anni, invece degli originali 447,39€! Un affare non da poco, specie perché, come vi abbiamo anticipato, si tratta di un piano d’abbonamento che prevede diversi extra, tra cui persino 1 TB di spazio di archiviazione online, oltre che un Data Breach Scanner che vi aiuterà a tenere la vostra connessione (ed i vostri dati) al sicuro da qualsiasi minaccia!

Oltre a ciò il piano Completo, include anche un gestore di password multipiattaforma, con cui sincronizzare automaticamente le vostre password su tutti i vostri dispositivi, e può essere utilizzato gratuitamente per ben 30 giorni, grazie alla formula di abbonamento con prova gratuita, ed all’annessa formula “soddisfatti o rimborsati”, che garantisce un diritto di recessione con rimborso dell’intero importo pagato qualora, ad esempio, il servizio non risponda alle vostre esigenze.

Insomma, se siete alla ricerca di un metodo per usare ChatGPT dall’Italia, allora Nord VPN rappresenta, senza alcun dubbio, una scelta ideale, e non solo per quanto già raccontato in questo articolo, ma anche per i suoi 5450 server distribuiti in ben 60 paesi, e per le sue ineguagliabili garanzie in termini di sicurezza e privacy dell’utente e dei suoi dati personali. Per questo, vi suggeriamo di non lasciarvi sfuggire questa offerta, che potrete sottoscrivere in pochi istanti, semplicemente visitando la pagina che l’azienda ha messo in piedi per questa promozione.

