Se volete unirvi ai 12 milioni di utenti che già usano NordVPN e avete saputo solo oggi dell’esistenza di una promozione messa a disposizione dal provider in occasione del suo compleanno, che prevede sconti elevati e mesi in omaggio, sappiate che siete ancora in tempo ad approfittarne.

Nei prossimi giorni scadrà infatti una delle iniziative più convenienti di NordVPN, che consiste in un risparmio fino al 63% e di un regalo a sorpresa sotto forma di mesi di abbonamento extra. Quest’ultimi saranno inviati a chiunque attivi un piano biennale, pertanto non farà alcuna differenza se optiate per la versione Standard, Plus o Completa.

Il risparmio maggiore lo otterrete con la versione completa di NordVPN, che è quella con più senso, dato che con soli 1,50€ in più al mese rispetto alla versione Plus avrete anche 1TB di spazio di archiviazione in cloud e una crittografia con gli standard più elevati del settore, in modo da avere ancora più sicurezza rispetto a una classica VPN, sia quando siete costretti a connettervi a una rete pubblica che dalla propria connessione internet di casa.

I mesi di abbonamento extra possono essere 3 o 12 e saranno riconosciuti all’utente in modo totalmente casuale. Ovviamente si andranno ad aggiungere al piano biennale, pertanto il risparmio finale sarà ancora maggiore. Dopo il rilascio di questa promozione, è davvero difficile chiedere di meglio, soprattutto da una VPN già ottima come NordVPN, che può autoproclamarsi tra le migliori anche per l’integrazione di un password manager e di un anti-malware.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che ormai manca davvero poco prima che si scada.

