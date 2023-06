NordVPN e Cyberghost sono due tra le migliori VPN presenti sul mercato, quindi se da un lato scegliendo l’una o l’altra “cadrete in piedi”, dall’altro non è semplice capire qual è la migliore in assoluto tra le due. In questo articolo di confronto tra NordVPN e Cyberghost prenderemo in esame varie caratteristiche dei due servizi, come velocità, numero di server, caratteristiche di sicurezza e così via, per capire quale VPN scegliere tra le due.

NordVPN vs Cyberghost: prezzi

Sia NordVPN che Cyberghost offrono prezzi competitivi e in entrambi i casi il piano più conveniente è quello da due anni. NordVPN offre 24 mesi di abbonamento a 3,49€/mese, con un risparmio del 57%; nel pacchetto sono inclusi VPN, anti-malware, tracker e ad blocker, oltre a una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Cyberghost aggiunge 3 mesi all’offerta arrivando a un totale di 27 mesi, con un prezzo di 2,11€ al mese, scontato del 82% rispetto al listino. La garanzia soddisfatti e rimborsati è di 45 giorni.

Pere quanto riguarda esclusivamente il servizio VPN, Cyberghost è più economico, ma NordVPN offre pacchetti più completi: ad esempio, l’abbonamento Plus offre, a 3,49€ al mese per 24 mesi, oltre a VPN, anti-malware e tracker e ad blocker, anche un password manager multipiattaforma e uno scanner di fughe di dati.

NordVPN NordVPN è imbattibile per il rapporto qualità/prezzo e offre alcune funzioni uniche, che non si trovano altrove. Se cercate un servizio funzionale, sicuro e performante, potrebbe fare proprio al caso vostro. Potete provare NordVPN gratis per 7 giorni. VEDI OFFERTA CyberGhost VPN Cyberghost VPN è una delle migliori VPN per lo streaming, grazie al gran numero di server dedicati disponibili in più di 90 paesi, che vi permettono di accedere a praticamente tutti i cataloghi esteri disponibili. Per i primi 45 giorni c’è una politica “soddisfatti o rimborsati” che vi permette di provare Cyberghost senza preoccupazioni. VEDI OFFERTA

NordVPN vs Cyberghost: caratteristiche

Uno degli elementi principali da tenere in considerazione è il numero di server messi a disposizione da un servizio di VPN, nonché il numero di paesi in cui questi sono distribuiti. NordVPN offre 5731 server in 60 paesi, mentre Cyberghost ha 9531 server in 91 paesi. Con numeri decisamente più grandi, Cyberghost si assicura questo primo confronto.

Un altro aspetto importante da considerare è il numero di connessioni simultanee supportate: NordVPN ne consente 6, mentre Cyberghost 7. Anche in questo caso quindi la vittoria va a Cyberghost VPN, tuttavia c’è da sottolineare che un solo dispositivo non è una differenza significativa; se avete bisogno di tante connessioni simultanee, ci sono altri servizi sviluppati appositamente per questo scopo e che offrono numeri maggiori.

NordVPN supporta sia lo split tunnelling che l’offuscamento del server, mentre Cyberghost supporta solamente lo split tunnelling. Entrambi i servizi hanno una politica no log 100% certificata da audit indipendenti.

Altre funzionalità uniche di NordVPN sono Meshnet, che consente di connettersi ad altri device direttamente tramite tunnel privati, dark web monitor, che analizza i siti del dark web e vi avvisa se rileva i vostri dati, Onion over VPN che permette di collegarsi a un server NordVPN per poi connettersi alla rete TOR con maggiore privacy e senza dover usare un browser apposito e Double VPN, che permette di far passare la connessione per un secondo server VPN prima che arrivi a destinazione, crittografando i dati due volte e aumentando di molto la sicurezza.

NordVPN vs Cyberghost: prestazioni

Quando parliamo di prestazioni ci riferiamo alla velocità di download e di upload che si ha con la VPN attiva. Si tratta di un elemento importante, dato che influisce direttamente sull’esperienza di navigazione, sulla velocità di download dei torrent e sullo streaming video.

NordVPN risulta migliore, con una velocità in download di 135 Mbps e in upload di 140 Mbps; Cyberghost non è molto lontana, raggiungendo rispettivamente i 125 Mbps e i 130 Mbps, ma è comunque più lenta.

NordVPN vs Cyberghost: servizi streaming

Sia NordVPN che Cyberghost si comportano bene per quanto concerne i servizi di streaming, riuscendo ad aggirare i blocchi in maniera efficace e in breve tempo. NordVPN è sempre molto veloce ad aggiornare il proprio software ogni volta che i vari Netflix, Prime Video, Disney Plus e così via implementano nuovi blocchi, tuttavia Cyberghost ha un numero maggiore di server dedicati allo streaming.

NordVPN vs Cyberghost: assistenza

NordVPN offre assistenza via live chat, email e sistema ticket, oltre a offrire un ampio database dove è possibile ricercare le informazioni e i problemi più comuni. I tempi di risposta sono sempre abbastanza rapidi.

Cyberghost offre un servizio live chat 24/7 e un database abbastanza completo, che però non è accessibile in italiano. Gli operatori della chat sono sempre molto disponibili e celeri nelle risposte, tuttavia a nostro avviso il ricco database in lingua italiana di NordVPN, unito alle molteplici modalità di contatto, fa pendere la bilancia a suo favore.

NordVPN vs Cyberghost: conclusioni

Come vedete, sia NordVPN che Cyberghost sono due tra le migliori VPN, ma il nostro consiglio è quello di optare per NordVPN, data la sua capacità di aggirare molto velocemente i nuovi blocchi dei servizi di streaming e l’ampia gamma di funzioni offerte. Scegliete Cyberghost solamente se cercate una VPN da dedicare allo streaming valida e sicura, ma che sia il più economica possibile.