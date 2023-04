Se volete affidarvi a un software premium per la difesa contro gli attacchi informatici, aggiungendo la protezione anche su smartphone e tablet, vi informiamo che oggi le diverse opzioni di Norton 360 Antivirus si trovano a prezzi convenienti su Amazon.

Gli sconti arrivano fino al 53% e riguardano tutte le versioni premium del famoso software di antivirus. Si parte dalla più economica versione Plus, scontata del 35%, fino alla più costosa versione Premium, che gode di un piccolo ma importante taglio del 17%. A meno che non abbiate bisogno di proteggere 10 dispositivi, vi consigliamo di optare per la versione Deluxe, facendo attenzione a selezionare quella con rinnovo automatico, poiché viene proposta a soli 19,99€. Il piano durerà 15 mesi e sarete liberi di annullarlo prima della scadenza.

Norton 360 Antivirus è uno dei nostri antivirus preferiti, poiché ha tutto quello che serve per proteggere i vostri dispositivi dalle minacce informatiche. La versione Deluxe, la più scontata attualmente da Amazon, metterà al sicuro fino a 5 dispositivi, i quali potranno connettersi anche tramite una VPN, in modo da avere non solo una protezione su tutto ciò che si scarica dal web, ma anche un anonimato online.

Come se non bastasse, Norton 360 Deluxe genererà, memorizzerà e gestirà tutte le password al posto vostro, mantenendole sempre al sicuro, proprio come uno dei migliori password manager. I vantaggi non sono finiti qui, poiché questa versione vi offre anche 50 GB di backup nel cloud, oltre a una serie di strumenti per consentire ai più giovani di esplorare il web con la massima sicurezza. Se pensate che tutto questo può essere vostro a meno di 20 euro, che solitamente è il prezzo di un antivirus senza servizi aggiuntivi, allora Norton 360 Deluxe rappresenta un’ottima scelta per proteggere il vostro computer e la vostra privacy online, beneficiando infine di un’interfaccia intuitiva anche per i meno esperti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

