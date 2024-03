Norton 360 Premium a SOLI 19€! Risparmi il 47%

Se state cercando un software antivirus che vi offra protezione totale per i vostri dispositivi e spazio di archiviazione extra sul cloud, oggi abbiamo quello che fa al caso vostro. Con uno sconto Amazon del 47% potete ottenere 1 anno di licenza Norton 360 Premium a soli 18,99€ anziché 35,99€. L'offerta include la protezione per 10 dispositivi e ben 150 GB di backup su cloud a un prezzo davvero stracciato.

Norton 360 Premium, chi dovrebbe acquistarlo?

Norton 360 Premium è un'opzione ideale per famiglie numerose e piccole aziende che necessitano di una protezione avanzata per un ampio range di dispositivi, inclusi PC, Mac, smartphone e tablet, garantendo una copertura completa fino a 10 dispositivi. Se volete proteggere i vostri dati personali e aziendali da malware, phishing e ransomware, Norton 360 Premium è il pacchetto ideale per voi. Questo software antivirus avanzato offre la massima protezione mentre navigate sul web, un sistema di crittografia avanzata per la protezione della privacy online e una gestione sicura delle password e delle credenziali di accesso.

Inoltre, è particolarmente adatto a chi ha la necessità di salvaguardare documenti importanti da potenziali perdite di dati, grazie ai 150 GB di backup del PC nel cloud inclusi nel prezzo, come anche per i genitori che vogliono garantire un ambiente online sicuro per i propri figli con strumenti dedicati alla protezione dei minori. Il software include una VPN dedicata per navigare in tranquillità e si adatta perfettamente a qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal sistema operativo che utilizza.

Norton 360 Premium combina sicurezza avanzata e praticità per un massimo di 10 dispositivi, offrendo un pacchetto completo di funzioni di protezione per privati e aziende. Con funzionalità come il Secure VPN, il Password Manager e 150 GB di backup su cloud, potete navigare in sicurezza e proteggere i vostri dati dai malintenzionati, Il prezzo scende da 35,99€ a 18,99€ grazie a un super sconto Amazon del 47% che vi garantisce un anno di licenza a una cifra davvero irrisoria.

