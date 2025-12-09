Norton 360: proteggi i tuoi dispositivi con sconti fino al 66%!

Il mondo della cybersecurity è entrato in una fase in cui le minacce non sono più semplici malware, ma veri e propri attacchi orchestrati tramite intelligenza artificiale, contenuti falsificati con deepfake e truffe digitali altamente personalizzate. In questo scenario, la protezione dell’utente non può essere affidata a soluzioni tradizionali, perché gli aggressori sfruttano strumenti sempre più sofisticati e realistici.

La gamma Norton 360 nasce proprio per rispondere a questo nuovo livello di complessità. Che si tratti della versione Standard, Deluxe o Advanced, tutte le soluzioni offrono un ecosistema di sicurezza integrato capace di proteggere dispositivi, privacy e identità digitale attraverso una combinazione di tecnologie avanzate basate su AI e analisi comportamentale. È un approccio moderno che anticipa le minacce invece di limitarsi a intercettarle quando è ormai troppo tardi.

Perché le truffe digitali sono diventate così pericolose?

Le truffe online sono oggi più subdole che mai. I criminali informatici utilizzano algoritmi di AI per generare messaggi WhatsApp credibili, email fasulle difficili da distinguere da quelle autentiche e telefonate con voce sintetizzata in grado di imitare persone reali. Gli attacchi “Scam Likely” e il phishing basato su contenuti generati artificialmente rappresentano una delle minacce più diffuse dell’ultimo anno.

Questi nuovi scam non colpiscono più solo i meno esperti: fanno leva su elementi familiari e verosimili, sfruttando app e servizi che utilizziamo ogni giorno. È questo che li rende particolarmente pericolosi. Ed è proprio per rispondere a queste dinamiche moderne che le soluzioni Norton 360 integrano funzioni pensate per riconoscere e bloccare anche le forme più evolute di inganno digitale.

In che modo la protezione anti-truffa con AI può fare la differenza?

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte nella gamma Norton 360 è la protezione anti-truffa basata sull'intelligenza artificiale, progettata per identificare sin da subito comportamenti sospetti, link ingannevoli e tentativi di truffa generati con l’aiuto dell’AI. La piattaforma analizza in tempo reale email, SMS, messaggi delle app e siti web per intercettare schemi tipici degli scam moderni, rendendo la protezione molto più efficace rispetto agli antivirus tradizionali.

La vera forza di questo sistema sta nel suo approccio proattivo. Invece di limitarsi a bloccare un sito pericoloso dopo il clic, Norton valuta la minaccia già nella fase di ricezione del messaggio o dell’email, prevenendo ogni possibile interazione dannosa. È una funzione cruciale per difendersi da truffe che sfruttano AI e deepfake per risultare credibili.

Cosa offrono realmente i prodotti Norton 360 oltre alla protezione dagli scam?

Le soluzioni Norton 360 offrono un ecosistema di difesa completo, che va ben oltre la semplice protezione antivirus. Tutti i piani includono tecnologie avanzate per contrastare virus, malware, ransomware e hacking. Integrano inoltre funzionalità intelligenti come Password Manager, VPN sicura e illimitata, strumenti anti-deepfake e sistemi di backup cloud per proteggere i file più importanti dagli attacchi ransomware.

A seconda del piano scelto, Norton 360 mette a disposizione anche il Dark Web Monitoring, la protezione per i minori, sistemi avanzati per il ripristino dell’identità e strumenti per monitorare la sicurezza dei propri account sui social media. L’obiettivo è offrire una protezione digitale a 360 gradi, pensata per chi vuole navigare, lavorare e comunicare online con la massima tranquillità, indipendentemente dal numero di dispositivi utilizzati.

Perché affidare la propria sicurezza a Norton 360?

Affidarsi alla famiglia Norton 360 significa puntare su una soluzione costruita per difendere contro le minacce moderne — scam, deepfake, phishing AI e furto d’identità — grazie a un insieme di tecnologie intelligenti e aggiornate costantemente. L’integrazione di analisi comportamentale, machine learning e sistemi di prevenzione rende Norton una delle piattaforme più complete per chi vive costantemente connesso.

Sia che si scelga lo Standard, il Deluxe o l’Advanced, Norton offre una protezione multilivello progettata per anticipare i rischi, intervenire tempestivamente e garantire una sicurezza continua, senza compromessi sulla privacy o sulle prestazioni dei dispositivi.

Quali offerte sono disponibili oggi per Norton 360?

Il momento per passare a una protezione completa non è mai stato così conveniente. Norton propone infatti tre piani principali con sconti molto rilevanti per il primo anno, così da permettere a ogni utente di scegliere la soluzione più adatta al proprio livello di esposizione digitale.

Il piano Norton 360 Standard, oggi disponibile a 29,99€ il primo anno, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo originale di 74,99€, rappresenta la scelta ideale per chi utilizza un solo dispositivo ma desidera comunque una protezione moderna che include antivirus avanzato, VPN, Password Manager, protezione anti-truffa e persino il sistema anti-deepfake. È un’opzione perfetta per chi cerca sicurezza essenziale ma tecnologicamente attuale.

Per chi invece possiede più dispositivi o vuole estendere la protezione alla famiglia, il piano Norton 360 Deluxe a 34,99€ il primo anno, con uno sconto del 66% sul prezzo di listino di 104,99 €, è la proposta più equilibrata e conveniente. Offre copertura fino a cinque dispositivi, integra 50 GB di backup nel cloud, il monitoraggio del Dark Web e controlli dedicati alla protezione dei minori. È il piano su cui puntano la maggior parte degli utenti che desiderano un vero salto di qualità.

Chi vuole il massimo, invece, può orientarsi su Norton 360 Advanced, oggi in offerta a 44,99€ il primo anno, anche in questo caso con uno sconto del 66% rispetto al prezzo iniziale di 134,99€. Questo piano introduce funzionalità di livello superiore come la protezione anti-truffa Pro, 200 GB di backup nel cloud, strumenti avanzati per il ripristino dell’identità digitale, assistenza in caso di furto del portafoglio e un sistema di Social Media Monitoring. Una scelta pensata per chi gestisce attività sensibili online o utilizza molti dispositivi in famiglia o per lavoro.

Indipendentemente dal piano scelto, l’obiettivo è sempre lo stesso: offrire una protezione digitale completa, costruita per difendere l’utente dalle minacce più moderne — scam, deepfake, phishing AI, furti d’identità e attacchi ransomware — con un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso.

