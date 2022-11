Il Black Friday non è solo un momento dell’anno in cui poter acquistare beni materiali a prezzi scontati. Da qualche anno infatti anche i software partecipano a questo periodo promozionale e uno dei software più importanti che potete avere sul vostro computer è sicuramente l’antivirus. Tra i migliori e più conosciuti abbiamo Norton che in questi giorni ha deciso di scontare le proprie soluzioni fino al 70%! Andiamo a vedere nel dettaglio i piani e gli sconti disponibili.

Offerte Black Friday Norton

Il prezzo di queste offerte si intende per il primo anno di abbonamento e includono tutte: Protezione contro spyware, virus, malware e ransomware, Backup del PC nel cloud, Firewall per PC e MAC, Password Manager.

Norton Antivirus Plus | € 19,99 (-40%)

1 dispositivo, 2GB backup cloud

(-40%) 1 dispositivo, 2GB backup cloud Norton 360 Standard | € 29,99 (-60%)

1 dispositivo, 10GB backup cloud, VPN, SafeCam per PC

(-60%) 1 dispositivo, 10GB backup cloud, VPN, SafeCam per PC Norton 360 Deluxe | € 29,99 (-70%)

5 dispositivo, 50GB backup cloud, VPN, SafeCam per PC, Dark Web Monitoring

(-70%) 5 dispositivo, 50GB backup cloud, VPN, SafeCam per PC, Dark Web Monitoring Norton 360 Premium | € 44,99 (-59%)

10 dispositivo, 75GB backup cloud, VPN, SafeCam per PC, Dark Web Monitoring

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina di Norton dedicata alla promo, ricordandovi, prima di completare il vostro acquisto, di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!